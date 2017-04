O fato do seu computador ser conhecido como PC (Computador Pessoal, na sigla em inglês) diz tudo. E já que computadores são pessoais, você não vai querer que mais alguém mexa nele e fique vendo o que você tem guardado por aí, como suas fotos, documentos, bem como histórico de navegação. Mas também sabemos que nem sempre isso é possível e que uma hora ou outra, alguém pode usá-lo e acabar vendo os arquivos que você tem salvo ou por onde você anda navegando e… mais algumas coisas nada agradáveis.

Desta forma, não é difícil entender como é incômodo quando alguém passa a usar o seu computador sem o seu consentimento. Eu costumo dizer que computador é igual carteira, ninguém deve mexer, de tão pessoal. Mas se você suspeita que tem alguém usando o seu PC sem o seu conhecimento, existem formas de tirar isso limpo. E não, não estou falando de nenhum programa espião ou algo equivalente. Estou falando de recursos do próprio Windows. Ficou curioso, né? Bem, se você quer descobrir se mais alguém anda usando o seu precioso computador ou notebook enquanto você está fora, é só seguir as dicas abaixo.

Itens recentes

O Windows oferece uma lista dos últimos documentos que foram acessados no seu computador, estejam eles no próprio disco, ou mesmo em um pendrive. Para acessá-la, vá ao Windows Explorer e digite o seguinte na sua barra de endereços: “%appdata%\Microsoft\Windows\Recent” (sem as aspas). Então tecle Enter. Os itens nessa pasta foram os últimos a serem acessados no seu computador. Basta organizá-los pela data de modificação e ver se algum foi acessado horário em que você não estava no computador.

Eventos do Windows

O Visualizador de Eventos do Windows, que mostra tudo que aconteceu de importante no seu sistema, não é usado para muita coisa, e você geralmente só precisa dele para tentar diagnosticar um problema qualquer no seu PC. Ou nessa dica que você está lendo, afinal, ele é um excelente modo de ver quando alguém usou o seu computador, sabendo os horários em que ele foi ligado. Vamos lá!

Primeiro, abra o menu ou a tela Iniciar, dependendo do seu sistema operacional (se for Windows 7 ou 8) e digite “eventos”. No caso do Windows 8, será necessário clicar em Configurações, na direita da tela. Aí, entre na opção principal que deve aparecer.

Agora, clique duas vezes em “Logs do Windows“, na esquerda da janela, e depois em “Sistema“. E depois clique em “Filtrar Log Atual…“, na direita. Na janela que abre, procure pelo menu drop-down “Fontes de evento“, e selecione nele a opção “Power-Troubleshooter“. Feito isso, clique em OK. Complicado? A imagem abaixo exemplifica perfeitamente os passos que você deve seguir.

Feito isso, você deve ver, no meio da janela do Visualizador de Eventos, quando o seu sistema foi usado. Se ver algum horário estranho, em que você não usou o sistema ou até mesmo estava fora de casa, já sabe o que aconteceu. Alguém está usando o seu PC sem o seu consentimento.

Histórico

O histórico dos navegadores não serve apenas para denunciar quando você entra em sites… err… educativos, digamos. Ele também é útil na nossa dica para ver quando alguém anda mexendo no seu computador. E isso nem é tão difícil: é só abri-lo e ver quais foram os sites visitados. Se ver sites estranhos ou mesmo sites comuns acessados em algum horário onde você não estava usando o PC, pode começar a se preocupar. Veja como se abre o histórico de navegação em alguns navegadores na imagem abaixo:

Outros programas

Não é só com os recursos já disponíveis no Windows que você pode ver quando alguém estranho anda usando ele. Muito pelo contrário, há uma gama de outras ferramentas adicionais, como o Desktop Spy Camera, RamHook e KidLogger, onde é possível capturar tudo que é mostrado ou digitado no seu computador e não deixando nada passar despercebido pela sua vigilância. São programas de grande valia até para pais que querem controlar o que seus filhos pequenos andam vendo na internet ou com quem andam conversando.

E se você quer ver o que se passa no seu computador em qualquer lugar, fica a dica: instale um programa de sincronização de arquivos na nuvem, como o Dropbox, Google Drive ou o SkyDrive, e mande todos os registros gerados pelos aplicativos que monitoram o seu computador para a pasta do programa de sincronização. Assim, você só precisa de um dispositivo com internet para vigiar o seu PC, não importa onde você esteja.

Com todas essas dicas, você acabou flagrando alguém usando o seu computador? Então, já pensou em usar uma senha nele? Nem é tão difícil assim, você protege os seus arquivos e mantém todas aquelas coisas pessoais que você faz no computador a salvo de olhares indiscretos. Bom, esta foi a nossa coluna Dicas para Windows desta semana. Espero sinceramente que tenha curtido! Se quiser mandar alguma sugestão de pauta, dica, crítica ou elogio (se merecermos) pode fazer isso através do e-mail contato@guiadopc.com.br ou pelo nosso formulário de contato. Aproveite e veja outras dicas que publicamos anteriormente nessa coluna: