Se você tem no seu computador o Windows Live Messenger, mundial e popularmente conhecido como MSN, o Windows Live Mail ou o Movie Maker, isso quer dizer que você usa o Windows Live Essentials, a suíte de aplicativos da Microsoft que chegou à versão 2012 na última semana. Se você acabou instalando por descuido a versão em inglês (ou em uma outra língua qualquer) da suíte e não consegue entender nada enquanto usa os seus aplicativos, não se preocupe: mudar o idioma do MSN é mais fácil do que você imagina. E não precisa daquela coisa desagradável de remover programas, perder configurações e depois instalar tudo de novo.

Primeiro, abra o menu ou a tela Iniciar do Windows, e digite “langselector” (sem as aspas) . Quando ver o aplicativo com esse nome selecionado, aperte Enter.

Agora, clique no menu drop-down, escolha a língua de sua preferência para usar (que deve ser Português Brasil, provavelmente), e clique em OK.

Como o próprio aplicativo alerta, fazer isso exige um download. Portanto, quanto mais rápida a sua internet, mais rápido será o seu. E quando terminar, é só clicar em ‘Close’, reiniciar os aplicativos do Windows Essentials que continuem abertos, incluindo o MSN e… pronto, eles já devem aparecer com a língua nova.

E agora que o seu MSN deve estar em português, aproveite para não falar mais com os seus amigos em miguxês ou em outros dialetos estranhos da internet. Eles agradecem.