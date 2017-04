Quando estamos usando um notebook, em grande parte das vezes estamos usando o trackpad do aparelho, mas um mouse é sempre melhor de manusear, e muita gente dá lugar a ele em vez da superfície sensível ao toque, inclusive este redator que vos escreve. Se você usa os dois dispositivos frequentemente, percebe que a sensibilidade do cursor é diferente entre eles, o que é relativamente desconfortável quando você não está acostumado com esse choque de sensibilidade.

O AutoSensitivity foi desenvolvido especialmente pensando nisso. Ele é um simples utilitário para Windows que permite que você personalize velocidades diferentes para uso do trackpad e do mouse. Ele pode mudar automaticamente as velocidades entre os dispositivos baseando-se na conexão/desconexão do seu mouse.

Você pode baixar o utilitário aqui (requer Microsoft .NET Framework 3.5/4.0). Ao fazer o download, ele baixará automaticamente os minúsculos arquivos do app e abrirá diretamente. Não é necessária a instalação do aplicativo no sistema, basta apenas abrir o executável nos seus downloads e definir as sensibilidades desejadas. Clicando em Get Current, o AutoSensitivity buscará a configuração atual setada nas configurações de mouse do sistema. Após personalizar e deixar do jeito que lhe agrade, basta clicar em Apply e clicar em Minimize para o app ir para a área de notificação do sistema.

Também é possível abrir a aplicação durante a inicialização do Windows e iniciar silenciosamente, minimizado nas notificações. Se você é daqueles que usa bastante o notebook, o AutoSensitivity pode ser um utilitário indispensável para você. Ele é pequeno, leve e é do tipo "instale e esqueça". Não vai atrapalhar em nada o desempenho geral do Windows.