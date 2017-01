Se você pretende abrir mão do seu Windows 7 para experimentar o mundo por dentro do Windows 8 no seu notebook, provavelmente não terá muitos problemas instalando o sistema. Porém, você terá de se habituar a usar o trackpad de uma maneira fora do usual graças à nova interface do Windows 8 e os recursos presentes nela.

Se seu trackpad é do tipo multitouch e você usa com uma determinada frequência os gestos de pinch-to-zoom, rolagem com dois dedos e similares, provavelmente vai sentir falta de algumas destas funções no novo sistema operacional da Microsoft por conta de não haver esses recursos no driver padrão do Windows 8. Porém, o driver da Synaptics (fabricante de trackpads, aposto que o seu está entre eles) suporta todos esses recursos aos quais você está acostumado nos trackpads multitouch.

Se você está entre esse grupo de pessoas que sente falta dos gestos multitouch no seu notebook, pode experimentar baixar os drivers para trackpads da Synaptics e instalá-los no seu sistema. Apesar de suportar “Windows XP, Vista, 7”, o pacote também roda no Windows 8 sem nenhum problema. Instalando o driver da fabricante, no caso a Synaptics, uma opção a mais será exibida no Painel de Controle do sistema e de lá é possível ativar e desativar opções relacionadas ao multitouch do trackpad. Como pode-se ver na imagem acima, você pode ativar e desativar várias opções, simplesmente marcando a caixinha ao lado. Temos disponíveis os gestos de dois dedos para rolar, rotação, pinch zoom para aproximarmos ou distanciarmos imagens e outros. Configure o touchpad da maneira que você achar melhor e pronto, aproveite ainda mais o seu novo Windows 8!

Esta foi a nossa Dica para Windows desta semana.