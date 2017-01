O Windows 8 oferece diversas opções de segurança para sua conta de usuário. É até plausível a possibilidade do uso de muitas maneiras de bloquear sua conta no computador, visto que agora ela é atrelada à sua Microsoft Account online. Uma das maneiras de manter sua conta segura no PC é o método milenar de “login e senha”. Porém, se você já acha esta forma de bloqueio muito ultrapassada e pouco segura, pode usar ainda gestos em uma foto para a liberação do ambiente de trabalho. Na prática, você substitui a velha senha, por uma imagem. Veja como funciona.

O sistema operacional permite que você escolha uma imagem qualquer e que você registre nela gestos com o mouse (ou o dedo, caso você use uma tela sensível ao toque) de modo que só você consiga lembrar usando a foto, que é exibida na tela de bloqueio para que o acesso seja permitido. Vamos aprender como fazer isso?

Para configurar o recurso de segurança da sua conta por meio de imagens, leve o seu mouse para um dos cantos da direita do seu monitor, pode ser o inferior ou o superior (ou arraste seu dedo da direita para a esquerda, para telas sensíveis ao toque), depois clique em Configurações e logo após, clique em Mudar configurações do computador. Em seguida, vá para Usuários.

Procure pela opção Criar uma senha com imagem, à direita da tela. O Windows pedirá para que você confirme sua senha padrão atual por motivos de segurança. Digite-a no campo e confirme. Uma demonstração será exibida ensinando como funciona a senha de imagem.

Para criar seu padrão de desbloqueio, clique em Escolher imagem e localize sua foto. Selecionada a foto, ajuste-a conforme sua vontade e crie sua senha através dos gestos. Depois confirme-a e pronto.

Da próxima vez que você precisar entrar na sua conta novamente, a senha por imagem será pedida. Vale lembrar que você também pode recorrer à sua senha comum caso a imagem e os gestos feitos caiam no seu esquecimento. E esta foi a nossa coluna Dicas para Windows desta semana. Com a iminência da chegada do Windows 8, muitos usuários vão migrar para o novo sistema. Assim, é imperativo que nós estejamos familiarizados com os novos recursos do SO para que possamos tirar o máximo de proveito. Se você acha o método de segurança baseado em login e senha ultrapassado, espero que esta dica lhe tenha ajudado.

