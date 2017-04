Que atire a primeira pedra quem nunca errou na hora de salvar um arquivo! Explicando melhor com um exemplo do Word: Você abriu um documento importante e usou o mesmo como “base” para criação de um novo documento. Porém, na hora de salvar, clicou (sem perceber) em “Salvar” ao invés de “Salvar como…”! Às vezes, um simples “Desfazer” resolve a situação, mas existem programas e situações em que ele não funciona.

Assim como o Windows XP, o Windows Vista possui um utilitário para Restauração do Sistema. Porém a versão do Windows Vista é muito mais completa! No Windows XP a Restauração do Sistema se resume basicamente à restauração dos arquivos do Windows e remoção das alterações do registro. Já no Windows Vista, a Restauração do Sistema permite também recuperar versões antigas de qualquer arquivo que tenha sido criado no micro rodando sobre Vista! É essa capacidade que permite aos usuários do Vista resolver problemas como aquele mostrado no início deste artigo.

O Windows Vista chama estas “cópias de segurança” dos arquivos ou pastas de versões anteriores. As versões anteriores são cópias de backup (cópias de arquivos e pastas de que você fez backup usando o Assistente de Backup de Arquivos) ou cópias de sombra (cópias de arquivos e pastas que o Windows salva automaticamente como parte de um ponto de restauração). As cópias de sombra podem ser cópias de arquivos no computador ou arquivos compartilhados em um computador em uma rede. Você pode usar versões anteriores de arquivos para restaurar arquivos que modificou ou excluiu acidentalmente ou que estavam danificados. Dependendo do tipo de arquivo ou pasta, você pode abrir, salvar em um local diferente ou restaurar uma versão anterior.

As cópias de sombra são salvas automaticamente como parte de um ponto de restauração em Propriedades do Sistema. Se a opção Proteção do Sistema estiver desativada, o Windows criará automaticamente cópias de sombra de arquivos que foram modificados desde que foi feito o último ponto de restauração, o que ocorrerá normalmente uma vez por dia. Se o disco rígido estiver particionado ou se houver mais de um disco rígido no computador, você precisará ativar a Proteção do Sistema nas outras partições ou discos rígidos.

Como usar as cópias de sombra para restaurar a versão “original” de um texto

Vamos supor que eu tenha um texto importante em minha máquina.

Eu usei o texto original como base para outro documento e fiz modificações. Infelizmente, na hora de salvar, me distraí e salvei o texto com o mesmo nome do arquivo original.

Para recuperar a versão de “backup” do texto importante, basta fazer o seguinte:

Clique com o botão direito do mouse no arquivo “atual” e escolha Propriedades.

Selecione a aba “Versões Anteriores”.

Você verá uma lista das versões anteriores disponíveis do arquivo ou pasta. A lista incluirá arquivos salvos em um backup assim como cópias de sombras, se ambos os tipos estiverem disponíveis.

Clique no arquivo ou pasta e clique em Restaurar. Vai aparecer a figura 4 e basta clicar no botão Restaurar novamente.

Notem, na figura, que existem também as opções de Abrir e Copiar. Elas servem para verificar as versões originais (Abrir) e também restaurar a versão original dos arquivos ou pastas sem apagar a versão atual.

É importante lembrar que o recurso só está presente nas versões Business, Enterprise e Ultimate do Windows Vista. Além disso, o recurso só funciona se já existir algum ponto de Restauração do Sistema que tenha “armazenado” a versão original do arquivo. Espero que vocês aproveitem a dica.

Até a próxima!