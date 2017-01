O Windows 8 marca uma virada importante na política da Microsoft, que busca se adequar à era pós-PC imposta pelos tablets. Daí a nova tela inicial do sistema operacional, com as Tiles (azulejos) que servem de atalho para os aplicativos mais utilizados pelo usuários. Entre as tiles que são instaladas como padrão está aquela que leva o usuário para o Desktop clássico, que agora está sem o botão iniciar.

Mas ao acessar o Desktop, o usuário percebe que as diferenças para a versão anterior do sistema operacional estão muito além da simples ausência do botão iniciar. Já não existe o sistema Aero, como era anteriormente. O Aero Glass (efeitos de transparência), Aero Peek e Aero Flip 3D foram desativados ou excluídos. Enquanto que o Aero Snap e Aero Shake permanecem funcionando como no Windows 7.

Se você não ficou satisfeito com a mudança e gostava dos efeitos Aero do Windows 7 algumas dicas poderão trazer de volta este look and feel do sistema anterior para o Desktop do Windows 8, pelo menos no que concerne aos efeitos Aero citados anteriormente. Quanto ao botão Iniciar, já existem soluções que o trazem de volta do mundo dos mortos. Poderemos ver isso numa dica futura. Por enquanto, a coluna Dicas para Windows desta semana ensinará como voltar com os efeitos Aero no Windows 8.

Utilizando o Aero Snap e o Aero Shake

Atualmente é muito comum a utilização de monitores de grandes proporções com bastante espaço na tela, e sendo assim, por que não dividir a tela ao meio com dois aplicativos? A forma mais prática para se fazer isso é se valer do Aero Snap. Basta arrastar o primeiro aplicativo para o canto esquerdo e o segundo aplicativo para o canto direito (o ponteiro do mouse precisa encostar nas extremidades da tela), e seu monitor terá o espaço dividido automaticamente. Como dica extra, levar a janela de um aplicativo com o ponteiro do mouse para a parte de cima da tela fará com que a janela seja maximizada. Veja um exemplo nesta imagem:

Se você trabalha com muitas janelas abertas sabe que não demora muito e seu desktop fica uma bagunça! Por vezes é necessário minimizar todas ao mesmo tempo. Para isso o Aero Shake lhe servirá muito bem. Nesse caso é preciso chacoalhar uma das janelas (a que permanecerá aberta) para que todas as demais sejam recolhidas para a barra de tarefas. A repetição do processo tem o efeito inverso, ou seja, traz de volta as janelas minimizadas. É importante lembrar que estes recursos não foram excluídos no Windows 8 e já vêm ativados por padrão. Falamos aqui apenas para lhe refrescar a memória.

Como ativar o Aero Peek

Outro recurso do Windows 7, e desativado por padrão no Windows 8, é o “Espiar área de trabalho” que é exibido no canto inferior direito da tela ao se clicar com o botão direito do mouse. Nessa mesma janela está a opção para “Mostrar Área de Trabalho”, que minimiza todas as janelas abertas. Mas se você deseja apenas observar algo no Desktop e continuar os trabalhos com as mesmas janelas ativas, basta levar o ponteiro do mouse até o canto inferior direito da tela para que todas as janelas fiquem transparentes – contanto que a segunda opção do menu oculto esteja ativada.

Para ativar o “Espiar área de trabalho” é preciso clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas e acionar as “Propriedades”. Na janela que será aberta, marque a opção “Usar Espiar para visualizar a área de trabalho ao posicionar o mouse no botão Mostrar Área de Trabalho no fim da barra de tarefas” (ufa!), e em seguida clique no botão “OK”. Nesse momento é só abrir o menu oculto e marcar a opção desejada.

Vale ressaltar que um clique comum com o ponteiro do mouse no mesmo canto inferior direito minimiza todas as janelas, e um segundo clique retorna com as janelas anteriores.

Simulando o Aero Glass

O Aero Glass, que aplica transparência das janelas abertas no Windows 7, foi totalmente eliminado do novo sistema. Mas é possível imitar o efeito seguindo as próximas dicas. Clique com o botão direito do mouse na Área de trabalho e escolha a opção “Personalizar”. Na janela que será aberta, escolha a opção “Branco em Alto Contraste” e clique em “Colorida”. As cores do Windows ficarão estranhas, mas faz parte do processo.

A janela “Aparência e cores” será aberta, mas deixe-a reservada momentaneamente, minimizando-a. Agora precisamos abrir “Configurações” na Charm Bar (encostando o ponteiro do mouse no canto direito da tela). Logo em seguida clique em “Personalização”. Com a nova janela aberta, clique em um dos temas oferecidos em “Temas Padrão do Windows” e, após aplicada a personalização, pode fechar esta janela.

Esse é o momento de maximizarmos a janela “Aparência e cores” que foi minimizada anteriormente, para logo em seguida clicarmos no botão “Salvar alterações”. Pronto! Efeito ativado. Veja como ele ficou aqui no meu desktop:

É preciso alertar que essa imitação de Aero Glass possui algumas inconveniências. A barra de títulos das janelas ficam totalmente transparentes (não há opacidade), os títulos das janelas ficam com aspecto de borrado ao se mover a janela pela tela, e caso o tema seja alterado, o efeito se perde completamente.

Alternativa ao Aero Flip 3D

No Windows 7, quando o usuário combina as teclas “Windows + Tab”, são exibidas na Área de trabalho (em um modo 3D) todas as janelas minimizadas. Mas tal recurso não está presente no Windows 8, sendo impossível simular algo parecido com os recursos do próprio sistema. Para contar com algo parecido ao Aero Flip 3D no novo sistema da Microsoft você pode recorrer a um aplicativo chamado “Switcher”. A instalação é intuitiva e, como podemos conferir na imagem abaixo, o recurso oferecido é menos vistoso que a versão nativa do Windows 7, mas totalmente funcional.

Os recursos vistos nesta dica foram retirados do novo Windows 8 para possibilitar que o sistema rode o mais liso possível e em máquinas com poucos recursos. Eis o motivo de os requisitos de hardware não terem mudado. Porém, se ausência de potência não é o seu problema (e deseja ou precisa de algum desses recursos) sinta-se à vontade para personalizar seu sistema operacional com os efeitos Aero que você achar mais útil.