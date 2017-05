Você abre aquele arquivo importante, faz as alterações necessárias e salva. Fim do trabalho? Não exatamente. Seria o fim se aquele arquivo alterado não fosse usado como base para outros arquivos importantes que você precisa criar. Em repartições públicas, escritórios de advocacia, etc, é muito comum que um documento seja usado como base para se criar outros, como Declarações, Portarias, Mandados, Despachos, etc… Se este acidente acontecer, respire fundo e Don’t Panic. Se você utiliza o Windows, desde o saudoso Windows XP que o sistema operacional da Microsoft possui um utilitário para Restauração do Sistema, com o qual você pode recuperar versões antigas dos seus arquivos recém editados.

Com a evolução do SO, a ferramenta passou a fazer mais do que simplesmente restaurar o último arquivo e remover as alterações do Registro. A partir do Windows Vista, a Restauração do Sistema também permite recuperar qualquer versão antiga de praticamente qualquer arquivo, desde que os pontos de restauração tenham sido prévia e corretamente configurados. Você pode (e deve) configurar seu Windows para criar os pontos de restauração automaticamente.

Se a opção Proteção do Sistema estiver desativada, o Windows criará automaticamente cópias de segurança dos arquivos que foram modificados desde a criação do último ponto de restauração, o que ocorrerá normalmente uma vez por dia. Se o disco rígido estiver particionado ou se houver mais de um disco rígido no computador, você precisará ativar a Proteção do Sistema nas outras partições e HD’s. Também é possível salvar as cópias de segurança em outras unidades via rede.

Na coluna Dicas para Windows desta semana, você vai aprender a criar os Pontos de Restauração manualmente. Utilizamos aqui o Windows 7, porém os passos principais são basicamente os mesmos para o Windows Vista. No Windows 8, os passos mudam um pouco – por isso, explicaremos como fazê-los em um novo tutorial.

Passo 1 – Nosso texto importante acaba de ser criado. Salve na unidade em que a Proteção do Sistema está ativada.

Passo 2 – Acesse o painel Proteção do Sistema, pelo painel Informações do PC. Basta ir no menu Iniciar, clicar com o botão direito sobre Computador e depois em Propriedades.

Passo 3 – No Painel do Sistema, clique em Criar. Digite um nome para seu novo ponto de restauração e clique em Criar.

Passo 4 – Neste passo, alteramos acidentalmente nosso arquivo importante para fins didáticos. 🙂

Passo 5 – A mágica começa aqui. Para recuperar o arquivo alterado, clique com o botão direito sobre o arquivo e escolha Propriedades.

Passo 6 – Na nova janela, escolha a aba Versões Anteriores, selecione a versão do arquivo que deseja recuperar e clique em Restaurar. Confirme a restauração clicando novamente em Restaurar.

Passo 7 – Pronto! Abra novamente o arquivo e confirme se a restauração foi concluída com sucesso!

Estes passos valem para arquivos individuais. Você também pode usar a Restauração de Sistema para tentar recuperar arquivos apagados acidentalmente ou até mesmo toda a instalação do Windows, caso tenha sido danificada. Basta escolher o último ponto de restauração no painel Proteção do Sistema. Mas cuidado – ao usar esta opção, algumas alterações feitas após o ponto de restauração restaurados também podem ser perdidas, como alguns programas e drivers.

