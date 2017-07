Em algum momento durante o dia, o Windows Update baixa e instala atualizações importantes automaticamente, sem a necessidade da intervenção do usuário no sistema operacional. Até o Windows 7, o sistema exibia uma notificação de atualizações para o usuário, mas no Windows 8 isso mudou. Mesmo ao selecionar a opção “Verificar atualizações, mas permitir que eu escolha quando baixa-las”, nenhuma notificação é exibida. Se você é daquele tipo de pessoa que quer saber quais ou quantas atualizações estão disponíveis para o computador antes de serem instaladas, o Windows Update Notifier pode ajudar.

No Windows 8, você só sabe que atualizações serão/foram instaladas quando sai da sua conta de usuário e vai para a lockscreen, onde uma mensagem em vermelho é exibida, algo como esta imagem abaixo:

Segundo a Microsoft, o recurso foi removido do Windows 8 baseando-se no feedback dos usuários. O segredo do Windows Update Notifier está na simplicidade: um ícone na área de notificação exibe um aviso bem amigável — com o visual do Windows 8 ou 7, fica a critério do usuário — quando atualizações estão disponíveis, informando que existem novos updates para instalar. Clicar na notificação (ou clicar com o botão direito no ícone) fará com que a janela do Windows Update abra.

O Windows Update Notifier está disponível para download no Codeplex, da Microsoft, e a versão 1.2.1 não pesa nem 90 KB e não necessita de instalação. Ele também funciona no Windows 7, mas é desnecessário visto que o sistema anterior já mostra a informação nativamente.

