Se você usa a internet há algum tempo e não é um leigo quando o assunto é ela, com certeza já passou pela sua cabeça a ideia de acessar um computador protegido por senha. Seja para encontrar arquivos importantes ou simplesmente para satisfazer o seu ego, a invasão de computadores como vemos em filmes, seriados e na literatura, sempre pairou em nossa mente. Quem já não ficou imaginando como os invasores sabiam todas aquelas técnicas e todos aqueles códigos? É justamente pelo alto nível de conhecimento que os hackers tem, que as dicas que vamos passar aqui serão simples e não vão exigir de você esse nível de conhecimento. Depois que aprender a como fazer, você também poderá se proteger. Então preste bastante atenção e siga a risca os passos que iremos passar.

Nesse ínterim também vou relatar minhas tentativas de acessar o meu notebook pelos três métodos que vou passar para vocês. Lembrando que esses métodos se aplicam somente a computadores com Windows. Então vamos iniciar!

Método mais fácil

Esse método tem uma limitação. Ele lhe dá acesso apenas aos arquivos do Windows e não ao Windows por completo. Isso pode ser uma boa no caso de você precisar apenas de alguns arquivos dentro do disco local do computador. Então você localiza o arquivo, copia e cola num pendrive por exemplo.

Para isso você vai fazer o download de um arquivo .ISO de alguma distribuição do linux. Aqui nos temos uma sugestão para você: o Ubuntu. Depois de feito o download, você irá gravá-lo num CD. Se quiser poderá usar também um pendrive para dar o boot no sistema com o linux.

Depois que o boot feito pelo CD ou pelo pendrive, você irá ver a opção “Experimente o Ubuntu”. Clique nela e será iniciado o linux. Dele você poderá simplesmente copiar e colar os arquivos dos discos para um pendrive.

No meu caso, tive acesso a maior parte dos arquivos e pastas. Em algumas pastas não tive permissão de fazer as cópias. Mas se isso acontecer você poder acessar Aplicativos > Acessórios > Terminal e digitar “gksudo nautilus”. Quando for pedido a senha deixe em branco. Isso deve fazer você ter acesso aos arquivos sem permissão.

Como me proteger

Com esse método você não conseguirá acessar os arquivos criptografados. Então se proteja, criptografando aqueles arquivos importantes ou até mesmo o sistema operacional inteiro.

Resetando a senha do Windows.

Esse método dar a você acesso ao sistema completo(Windows), visto que a senha, que impede sua entrada, será resetada. É um pouco mais difícil pois envolve um pouco de comandos. Mas não se assuste, siga os passos que irá funcionar!

Você irá fazer o download do SystemRescueCD e grave ele num CD(também poderá colocá-lo num pendrive). Agora você irá anotar esses comandos:

fdisk -l

ntfs-3g /dev/sda3 /mnt/windows –o force cd /mnt/windows/Windows/System32/config chntpw –l SAM chntpw –u “Felipe Falcao” SAM reboot

Feito isso dê o boot pelo CD/pendrive e quando aparecer uma tela azul, escolha a primeira opção, ou a opção padrão “default boot options” e espere tudo iniciar.

Quando tiver iniciado digite a linha de comando número 1. Esse comando irá mostrar as partições do Windows. Geralmente a partição onde se encontra o Windows é a maior NTFS, você identifica o tipo do sistema na coluna “System”. O nome da partição se encontra na coluna “Device Boot”. Exemplo de um nome: /dev/sda3.

Agora digite o comando número 2. Substituindo a parte em negrito pelo nome da partição que você anotou. Depois vamos navegar até a pasta: Windows > System32 > config. Para isso digite o comando número 3. Nessa pasta existe um arquivo chamado SAM. Vamos editá-lo, e para obter a lista de usuários da máquina digite o comando número 4. Agora irá aparecer uma lista com os usuários existentes na máquina. Escolha qual deles você quer resetar a senha e digite o comando número 5, substituindo a parte em negrito pelo nome de usuário escolhido. Na próxima opção escolha a número 1: “Clear (blank) user password”. Isso vai apagar a senha do usuário. Depois digite o comando número 6.

Agora poderá acessar a conta de usuário sem senha.

No meu caso, consegui resetar a senha sem problema nenhum. Mas teve algumas pastas que não tive acesso, com algumas do sistema.

Como se proteger

Novamente a criptografia é o trunfo. Se você criptografar alguns arquivos ou o sistema operacional inteiro, o invasor não terá acesso a estes.

Acesso completo ao Windows

Com esse último método você terá acesso a todos os arquivos do sistema, no entanto, terá que ter um pouco de paciência. Iremos tentar descobrir a senha do usuário por meio de força bruta, logar com ela no sistema, e assim ter acesso total a ele.

Para isso baixe o Ophcrack( escolha a opção ophcrack Vista/7 LiveCD). Grave num CD ou pendrive e faça o boot por ele. Pode demorar um pouco. Quando ele abre, nada de códigos e linha de comando. Você verá uma interface bem amigável. Logo ele começa a procurar as senhas dos usuários do Windows. Assim que encontrar, a senha aparecerá na tela e a unica coisa que você terá que fazer é anotar, e acessar o Windows com a senha descoberta!

Como se proteger

Esse meio consegue descobrir as senhas por meio de milhares de tentativas, até encontrá-la. No entanto, ele não descobre todas as senhas. Se você quiser se proteger ainda mais, crie senhas complicadas com letras, números e caracteres especiais, com no mínimo 14 dígitos Assim você aumenta suas chances do Ophcrack não descobrir sua senha.

Ainda existem outros métodos

O que vimos aqui foram os métodos mais utilizados para acessar um computador protegido por senha. Mas ainda existem outros meios. Se você conhece algum, compartilhe conosco. E não se acanhe de nos contar como foi a sua experiencia em acessar um computador protegido por senha!