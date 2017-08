in Dicas e tutoriais

by Guilherme Macedo

Percebeu uma certa lentidão na abertura de páginas ou mesmo erros em sites seguros? O problema pode estar na configuração de sua Unidade Máxima de Transmissão, ou MTU.

Unidade Máxima de Transmissão é o maior tamanho de transmissão em bytes de uma interface de rede. Caso o tamanho do pacote – na verdade datagrama – seja maior que o limite estipulado, o pacote é quebrado, fragmentado.

Veja na coluna Dicas para Linux desta quarta-feira como proceder caso sua conexão não esteja na velocidade que deveria estar.

Qual o meu MTU?

Para saber, basta digitar no Terminal:

ifconfig eth0 | grep -Eo “MTU:[0-9]+”

O “eth0” é o nome da conexão, que pode ser vista no ícone de gerenciador de redes que fica geralmente na barra perto do relógio do sistema.

Qual valor de MTU usar?

Existe uma tabela simples, que pode ser tomada como parâmetro:

Ethernet (LAN) – 1500 bytes IEEE 802.3/802.2 (Cabo e DSL) – 1492 bytes PPPoE (WAN Miniport) – 1480 bytes X.25 – 576 bytes

Contudo, existe um teste prático para saber o valor exato. No Terminal, digite:

ping -s 1500 -M do facebook.com

Mude o valor de “1500” para testar. Quando não aparecer a mensagem de fragmentação – Frag needed and DF set – o valor será aquele. Aqui nos testes o valor deu 1475.

Para parar o ping, aperte Ctrl + C.

Como mudar o valor?

Digite no Terminal:

ifconfig eth0 mtu 1492 (ou o valor máximo sem fragmentação)

Ou vá no ícone de rede e selecione para editar a conexão. O valor do MTU pode ser mudado facilmente lá. Mas não esqueça de reiniciar a conexão.

Caso não tenha problema algum, não mude em time que está ganhando. Mas se você tinha o problema, o que achou da dica? Resolveu? Deixe seu comentário ou escreva para admin@guiadopc.com.br. Aproveite também para ler outras dicas:

Com informações de Kioskea