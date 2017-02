Uma das novidades do Windows Vista Service Pack 1 é a possibilidade da criação de um disco de recuperação do sistema. Ou melhor, era para ser uma novidade, já que por razões desconhecidas, essa funcionalidade não existe na versão final do Service Pack.

Apesar do recurso estar disponível nativamente no DVD de instalação do Windows Vista, isso pode ser útil para quem necessita dessa ferramenta sempre a mão, inclusive em um mini CD com menos de 200 MB, além de poupar a mídia original do sistema.

Antes de tudo, é necessário baixar o arquivo da versão beta de Service Pack 1 do Windows Vista. Faça download diretamente daqui (x64 aqui). Extraia e cole na pasta System32 (geralmente em C:\Windows\System32). A dica se resume praticamente nisso. Porém, temos que obter privilégios para poder renomear o arquivo original.

Vá às propriedades do arquivo (o original, na pasta System32), na guia Segurança. Na janela que aparece, na aba Proprietário, clique em Editar. Selecione Administradores ([nome-do-PC]/Administradores) e dê Ok para todas as janelas, inclusive a primeira, das propriedades do arquivo. Um pouco confuso, não? As imagens abaixo são de grande auxílio.

Abra novamente as propriedades do arquivo na guia Segurança e clique em Editar. Por fim, selecione Administradores ([nome-do-PC]/Administradores), marque a caixa correspondente a Controle total e dê Ok para tudo.

Pronto, todo esse trabalho para poder substituir o arquivo original que no final das contas não serve para nada. Renomeie o arquivo original para “recdisc.old” (ou outro nome de sua preferência) e finalmente cole o arquivo baixado aqui para pasta System32.

Sem segredos esta última parte: Para criar o CD de recuperação do Windows Vista, basta executar o arquivo “recdisc” e selecionar uma gravadora a ser usada para queimar o CD, como mostra a imagem abaixo.

Coloque o DVD de instalação do Windows Vista no drive de CD, selecione-o e clique em Continuar.

Basta esperar alguns minutos até que a imagem seja preparada, quando solicitado, colocar uma mídia virgem no drive e confirmar.

Por fim, aguarde mais alguns minutos até que a imagem seja gravada. Simples assim!

Vale lembrar que esse CD é restrito a recuperação do Windows, como por exemplo, recuperar a incialização, restaurar uma imagem do HD, entre outras. Em outras palavras, com ele não é possível instalar o Windows.