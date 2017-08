O Windows 8.1 integra o OneDrive em todos os lugares! Você pode salvar todos os seus arquivos na nuvem, no OneDrive, assim eles estarão disponíveis em qualquer lugar. Apesar do OneDrive está disponível em todos os lugares do Windows 8.1, nem sempre ele salva por padrão seus arquivos na nuvem. Para isso, você terá que fazer algumas configurações que iremos ensinar a partir de agora. As configurações podem ser aplicadas também para Dropbox, GoogleDrive e etc.

Mova as pastas do PC para o OneDrive

Por padrão, a maioria dos programas grava seus arquivos localmente no computador. Ou seja, músicas, vídeos e fotos são salvos nas suas respectivas pastas. Mas você pode mover essas pastas para o OneDrive e ainda assim ter acesso a elas localmente. Sempre que você adicionar qualquer arquivo a essas pastas, o mesmo será enviado automaticamente para o OneDrive. Mas para isso é necessário mover as pastas de uma maneira especial.

Escolha uma pasta de dados do Windows. Por exemplo, a pasta “Documentos” e clique com o botão direito nela. Depois escolha a opção “propriedades”.

Depois disso, na janela que abriu, selecione a aba “Local”. Depois aperte o botão “Mover…”. Irá abrir uma nova janela para você escolher o local para qual a pasta será movida. Escolha o OneDrive. Poderá até criar uma pasta dentro do OneDrive.

Você terá que repetir esse processo para cada pasta que desejar mover. As pastas movidas estarão sempre em sincronia com o seu PC.

Mude o local de salvamento de cada programa

Muitos programas têm seus locais de salvamento padrão. Para mudar isso poderá procurar, nas configurações do programa, algo como “local de padrão de salvamento” e fazer as alterações. O Office 2013 salva seus arquivos no OneDrive por padrão.

Note que se você moveu a pasta Documentos para o OneDrive, programas que salvam seus arquivos por padrão na pasta Documentos, estarão na verdade salvando no OneDrive.

A Microsoft deseja que as pessoas salvem seus arquivos no OneDrive em vez de armazenarem em seus HDs. Por isso esperamos que eles facilitem o seu uso a medida que são lançadas novas versões do Windows e atualizações!