Esteja com seu bolso preparado ou não, as promoções de férias (ou Summer Sale) da Steam começaram ontem! Serão 12 dias de ofertas e descontos arrasadores! Todos os dias as 2:00 da tarde as Ofertas Diárias são alteradas. As Ofertas Relâmpago e a Escolha da Comunidade mudam a cada 8 horas. Assim, você tem uma grande quantidade de opções a todo o momento!

Quando este post estava sendo escrito, as seguintes ofertas estavam ativas:

The Witcher 2 – R$ 7,39

DayZ – R$66,29

Don’t Starve – R$6,99

Dead Rising 3 – R$63,74

XCOM – R$17,49

FarCry 3 – R$14,99

Euro Truck Simulator 2 – R$5,24

Octodad – R$8,49

Existem muitas outras ofertas disponíveis! Então não perca tempo e aproveite essa excelente oportunidade para compra seus jogos preferidos na Steam. Mas, vamos passar para o que interessa:

Como ganhar dinheiro na Steam para aproveitar as promoções de férias!

Seja um desenvolvedor

Essa dica não serve para todos. Mas se você é um desenvolvedor é possível tentar ganhar alguma grana no Steam GreenLight. Depois que você se cadastrou no programa, os usuários irão votar em seu projeto ou não. Caso seu jogo seja bom, ele será aprovado. O que você pode fazer depois é liberar um Acesso Antecipado (early access) para ter grana para financiar o restante do jogo.

Agora, se você não é desenvolvedor, fique atento as próximas dicas.

Venda seus Cards

Caso você não saiba, o Steam possui um mercado. Lá é possível fazer diversos tipos de transações. É possível vender itens dos jogos da Valve como o DOTA 2 e CS:GO. As cartas que você conseguir conforme jogar um jogo, podem fazer uma grana. Para aquelas pessoas que gostam de colecionar, isso é um prato cheio. O valor das cartas fica entre R$0,10 e R$1,00.

Cace Itens

Apesar da maioria dos jogos apenas possibilitar que você consiga cartas, alguns títulos da Valve te dão a chance de conseguir itens. Esses itens podem ser vendidos no mercado da Steam. Existem itens que valem mais de R$10,00. Uma boa grana para um item conseguido de graça.