A maioria de vocês talvez nunca tenha parado para observar os números de compilação do Windows. Afinal de contas, não é algo que necessitamos no dia a dia ou algo importante. Mas o número de compilação tem guardado um segredo interessante desde o Windows Vista.

Você pode ver o número de compilação do seu Windows abrindo o Prompt de Comando. Depois de aberto, você verá o número na parte superior, logo depois do número da versão, entre chaves. A Microsoft tem um histórico de fazer coisas divertidas com seus números de compilação. Por exemplo, o número de compilação do Windows 95 foi 950, do Windows 98 foi 1998, do Windows SE foi 2222 e do Windows XP 2600 – uma referencia a revista hackers.

A partir do Windows Vista, eles começaram a fazer umas coisas diferentes, observe os números:

Windows 8 – 6.2.9200

Windows 7 – 6.1.7600

Windows Vista – 6.0.6000

Consegue observar alguma coisa interessante nesses números. Em primeiro lugar, o número de compilação aumentou exatamente em 1600 de cada vez. Em segundo lugar, cada número é divisível por 16.

O que aconteceu foi que a equipe de desenvolvimento da Microsoft fez uma exigência. Os números de compilação do Vista deveriam ser divisíveis, de modo que eles poderiam usar os quatro últimos bits para fins internos. Os desenvolvedores do Windows 8 queriam usar o número 8888 como número de compilação. Mas isso não foi possível, pois esse número não é divisível por 16. Então, eles adotaram o 9200 que é a soma de 1600 ao número de compilação anterior (Windows 7 – 7600).

Não qual poderá ser o próximo número de compilação da próxima versão do Windows. Existem muitos boatos a respeito do Windows Blue. Assim quando a nova versão do Windows for lançada, verifique o número de compilação, provavelmente será divisível por 16.