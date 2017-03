Grupos domésticos e o compartilhamento de arquivos são as maneiras mais fáceis de acessar seus arquivos a partir de outro PC na mesma rede local. No entanto, para acessar os arquivos no seu computador pela Internet requer algumas configurações a mais.

Existem muitas maneiras de fazer isso, mas o nosso desafio é encontrar a maneira mais fácil e segura.

TeamViewer

O TeamViewer é a solução ideal para acessar remotamente o seu computador. Ele é bastante útil tanto para você acessar o seu próprio computador, como para realizar suporte técnico. Embora o TeamViewer seja mais frequentemente usado para ter acesso ao Desktop de um computador, ele também possui funções de transferência de arquivos. Para isso, basta selecionar a opção Transferência de arquivos.

Com essa opção selecionada, você poderá transferir seus arquivos entre os computadores. Lembrando que, para ter acesso, os dois computadores precisam está ligados e com acesso a internet.

O TeamViewer funciona no Windows, Linux e MAC. Você também pode usar os recursos de transferência de arquivos do TeamViewer no Android e iOS. Está é a solução multi-plataforma mais fácil de usar e com certeza a mais recomendada.

NAS e Roteadores

Alguns NAS (network-attached storage) têm suporte para acessar seus arquivos através da internet. Mas caso o seu NAS não tenha essa opção é possível abrir algumas portas para você acessá-lo pela web. No entanto, se o seu NAS foi projetado apenas para o ambiente local, usá-lo pela internet pode não ser tão seguro.

Alguns roteadores vem com uma porta USB integrada. Com ela é possível conectar um HD externo e acessar seus arquivos por meio da rede local. Também poderá configurá-lo para ter acesso a seus arquivos pela internet, caso seu roteador tenha suporte. Mas tenha cuidado! Faça uma pesquisa sobre o seu dispositivo para saber se ele é realmente seguro para acessá-lo pela internet.

VPN

Você também pode configurar um servidor VPN em sua rede doméstica e se conectar a ele. Ao acessar o servidor VPN pela internet, o seu computador será considerado parte da rede e você terá acesso aos arquivos compartilhados. Muitas empresas fazem uso desse servidor. É necessário apenas fazer o controle de acessos e proteger a própria VPN.

Caso você tenha um NAS e não quer expô-lo na internet, poderá configurar uma VPN e acessar o NAS via VPN.

Serviços de armazenamento nas nuvens

O Dropbox, Google Drive e OneDrive são alguns serviços de armazenamento nas nuvens. Com eles é possível sincronizar seus arquivos para a nuvem de maneira automática. Uma pasta especial é criada em seu computador e qualquer arquivo colocado nele é automaticamente copiado para a nuvem.

Essa opção pode não ser a mais ideal para um usuário avançado, mas para um usuário médio é uma solução aceitável.

Assim, recomendamos a utilização do TeamViewer ou algum serviço de armazenamento na nuvem. Se você tiver um NAS, poderá configurá-lo para acessar seus arquivos. Caso você tenha uma grande rede, como no caso de uma empresa, poderá configurar uma VPN.

Mas lembre-se, antes de configurar uma VPN ou qualquer outro meio de acesso a seus arquivos pela internet, procure estudar e pesquisar bastante. Se configurar de forma errada, poderá comprometer a segurança de seus arquivos.