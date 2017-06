O Pixel Art tem caído no agrado de muitas pessoas! Os gráficos pixelizados chamam bastante atenção e podem, as vezes, ser uma bela obra de arte. Assim meus amigos, vamos aprender a transformar qualquer imagem em um Pixel Art. Para isso, precisamos do Photoshop (qualquer versão).

Uma pitada de nostalgia

A primeira coisa que temos de fazer é procurar uma imagem. Fique a vontade e escolha qualquer imagem que queira, mas, lembre-se que ela precisa ser grande para ter um efeito melhor. No nosso tutorial, iremos utilizar esta imagem de 6000 x 6000 pixels:

Clique aqui para fazer o download

Depois que você escolher a imagem que irá ser transformada em um Pixel Art, abra essa imagem no seu Photoshop.

Agora aperte as teclas CTRL + ALT + L. Esse atalho irá abrir a ferramenta Levels. Com ela, você deixará as partes escuras mais escuras e as partes claras mais claras. No nosso tutorial, deixamos a configuração assim: 49, 0,89, 223. Veja:

Depois disso, vamos selecionar o menu “Image” depois “Mode” e “Indexed Color”.

Você pode escolher qualquer uma das opções do menu “Palette”, isso vai depender do seu gosto. Afinal de contas, qualquer opção escolhida dará um bom resultado.

No nosso caso iremos escolher a opção “Local (Adaptive)”. Depois basta apertar o botão “OK”.

Agora iremos pixelizar a nossa imagem! Para isso aperte as teclas CTRL + ALT + I.

Você abrirá as opções de redimensionamento da imagem. Diminua a mesma para algo em torno de 3,5% do seu tamanho. Como a nossa imagem tem 6000 pixels de largura iremos diminui-la para 210 pixels, ou seja, 3,5% de seu tamanho.

Sua imagem ficará assim, bem pequenininha. Agora, vamos fazer ao contrário: aumenta-la! Para isso aperte novamente as teclas CTRL + ALT + I e agora escolha a opção “percent” ao invés de “pixel” na opção ao lado do tamanho atual da sua imagem.

Escolha algo em torno de 400 a 800% (no momento de aumentar a imagem você obterá melhores resultados se o fizer com números fechados, como 200, 400 e etc. Não faça com números tipo, 173. Os números fechados mantêm a grade de pixels). Nesse momento você ver tudo acontecer. Aumente a sua imagem para o seu tamanho padrão apertando as teclas CTRL + 0. Sua imagem estará completamente pixelada!

Este é o resultado final:

Você ainda pode fazer isso com praticamente qualquer imagem, veja:

Dessa maneira, basta você usar a sua imaginação e criatividade para criar Pixel Arts incríveis!