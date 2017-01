Se você está pensando em fazer uma reinstalação do Windows mas não sabe onde está a chave do produto para ativar o mesmo, hoje é seu dia de sorte! Visto que essa chave fica armazenada no registro do Windows é possível encontra-la e assim salva-la em algum lugar. No entanto, não é fácil encontrá-la e é impossível lê-la. Felizmente, estamos aqui para ajudar vocês!

Como é possível ver na imagem acima, a chave do produto é armazenada no registro, mas está em formato binário que, não pode ser lido por seres humanos comuns.

Não sabemos exatamente porque a Microsoft se esforçou para tornar o acesso a chave do seu produto difícil, visto que a chave já se encontra num local e formato que apenas o software pode lê-lo. A única conclusão que chegamos é que ela não quer que ninguém reutilize uma chave de um computador antigo.

No entanto, é possível sim recuperar uma chave de um computador que não inicializa mais, sendo necessário apenas acesso ao disco do computador.

Antes que venham dizer que o Keyfinger faz esse trabalho de forma simples, note que esse software nem sempre irá funcionar em computadores OEM. Ele também não funciona para o Office 2013.

Encontrando a chave do Windows sem nenhum programa

Partindo o princípio que você pode inicializar o computador sem nenhum problema, você pode criar um arquivo VBScript que irá ler o registro onde está a chave e em seguida, traduzir o mesmo para que você possa anotar a sua chave do Windows.

Abra o seu bloco de notas e cole o seguinte script nele:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key) Const KeyOffset = 52 i = 28 Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789" Do Cur = 0 x = 14 Do Cur = Cur * 256 Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255 Cur = Cur Mod 24 x = x -1 Loop While x >= 0 i = i -1 KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then i = i -1 KeyOutput = "-" & KeyOutput End If Loop While i >= 0 ConvertToKey = KeyOutput End Function

Agora você irá salvar o arquivo dessa maneira: nomeDoArquivo.vbs

Assim, você acaba de criar um arquivo VBScript. Depois disso, basta você clicar duas vezes em cima do arquivo criado e você verá sua chave do Windows! Para copiar, aperte as teclas CTRL + C e depois cole em um bloco de notas, por exemplo.

Recuperando a chave do Windows de um PC que não inicializa

Mesmo que um PC não inicialize, é possível recuperar a chave do Windows. Para isso, basta você baixar um programa da NirSoft chamado ProduKey.

Com o HD do computador que não inicializa mais instalado em outro PC, abra o ProduKey, selecione a opção File e depois escolha o disco ao qual ele deve procurar as chaves. Simples assim!

De forma que recuperar a sua chave do Windows, embora precise de um pouco de conhecimento básico, não é tão complicado assim.