A reprodução automática para o próximo episódio é um recurso do Netflix criado principalmente para quem pratica binge-watching. Mas o que é binge-watching? De acordo com a wikipedia, é a prática de assistir televisão, talvez uma séria, por um período mais longo do que o habitual. De acordo com o Netflix, uma pesquisa realizada em fevereiro de 2014 mostrou que, 73% das pessoas que praticam binge-watching, assistiram de 2 a 6 episódios do mesmo programa em uma sessão.

De fato, para quem gosta de passar 18 horas seguidas na frente da TV fazendo uma maratona de Breaking Bad, a reprodução automática para o próximo episódio é uma mão na roda! No entanto, nem todos que assinam o Netflix praticam o binge-watching. As vezes, a pessoa só quer ver um episódio e depois assistir outra coisa. Ou talvez a pessoa até queira assistir outro episódio daquela série, mas isso não quer dizer que seja o próximo da lista. De forma que, as vezes, a reprodução automática para o próximo episódio se torna um pouco irritante.

Como desativar a reprodução automática para o próximo episódio no Netflix

A desativação dessa ferramenta não é algo que você pode fazer casualmente. Na verdade, se você uma pessoa não sabe que ela existe, talvez nunca a encontre! Isso acontece porque o Netflix não deixa essa opção exposta: ela se encontra nas entranhas das configurações da sua conta no Netflix. Por isso, é necessário acessar sua conta no Netflix.com.

A vantagem disso é que, ao aplicar a mudança na configuração dessa ferramenta, a alteração será universal, ou seja, afetará todos os seus dispositivos. Mas também existe uma desvantagem: se em algum momento você está assistindo uma série em um smartphone ou tablet e quiser ativar novamente a reprodução automática para o próximo episódio, terá que acessar o Netflix.com para isso.

Para começar, acesse o Netflix.com e depois a sua conta, clicando nas opções no canto superior direito.

Agora na parte “Meu Perfil” clique na opção “Configurações de Reprodução“.

As opções das configurações de reprodução são muito simples. Na primeira opção você pode configurar o uso de dados por tela, o padrão é “Automático”. No entanto, a opção que queremos desmarcar é a segunda. Na parte de “Preferências“, desmarque a opção “Reproduzir o próximo episódio automaticamente” e clique em “Salvar“.

Se você costuma assistir apenas pelo navegador, não precisará fazer mais nada. No entanto, caso você assista por algum dispositivo móvel, terá que fechar o aplicativo e abrir novamente. Lembrando que é necessário parar o aplicativo e abri-lo novamente para que as configurações entrem em vigor nesses aparelhos.

Uma vez que as configurações estão salvas, você terá que apertar o Play para assistir o próximo episódio.

Seria muito conveniente se pudéssemos mudar essa configuração direto do aplicativo. Outra solução seria deixar essa opção mais visível, de forma que seria possível mudar essa opção apenas com um toque ou clique.

Ficou com alguma dúvida ou tem mais alguma dica? Compartilhe conosco!