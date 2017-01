Hoje em dia, para navegar na internet todo cuidado é pouco, especialmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas a isso. No entanto, não são apenas as pessoas leigas que correm riscos. Se você costuma acessar site potencialmente perigosos, está também correndo um grande risco.

Existe diversos programas que podem aumentar a sua segurança ao navegar na internet. No entanto, um chamou a minha atenção, o Hide my IP. Estava fazendo um pesquisa sobre um determinado tema que envolvia segurança na internet e me deparei com esse software simples, mas muito prático!

O Hide my IP é uma ferramenta que nos garante um serviço no estilo proxy criptografado. Para quem conhece site que oferecem esse serviço, sabem que isso pode ser útil em diversos casos. Não apenas para proteger sua identidade, mas também para acessar sites bloqueados por localização e etc.

O programa é pago, mas você pode utilizá-lo por 14 dias gratuitamente! A instalação é muito simples e assim que você abre o programa, ele mostra o seu endereço IP real na parte de cima, ao lado da imagem do homem com óculos e terno. Para mudar o seu endereço de IP, basta apertar o botão “HIDE MY IP”.

Rapidamente, o seu endereço IP é alterado. Como é possível ver na imagem acima, o meu IP foi alterado. O mais interessante do Hide My IP é que ele faz essa alteração de forma muito rápida e com apenas um clique. Para voltar a configuração original, basta apertar o botão “Parar de ocultar IP”.

Você ainda pode clicar no botão “Definições Avançadas”.

Essa janela lhe apresenta diversas opções como suporte aos navegadores mais usados, rotação de ip, alteração de idioma e etc.

Voltando a página inicial, é possível escolher de qual país você deseja que seu IP seja alterado.

Mas será que o Hide My IP funciona de verdade. Para sabermos a resposta, basta fazermos um teste simples. Acesse o site meuip.com.br. Ele informará o seu endereço IP real, igual ao que é possível encontrar no Hide My IP. Agora aperte o botão “HIDE MY IP”. Depois basta atualizar o site e você notará que seu IP estará mudado.

Veja mais algumas funções do Hide My IP: