in Dicas e tutoriais

by Felipe Falcão

Seja você dono de uma empresa multinacional ou apenas um micro empreendedor, o seu negócio precisa de uma logotipo. De acordo com a Wikipedia, um logo é uma assinatura institucional, a representação gráfica de uma marca. Essa identificação gráfica ajuda as pessoas a relacionar o seu serviço ou produto a uma marca. Quanto mais conhecido for um logotipo/serviço/produto melhores serão suas vendas e, em consequência, seus lucros!

É claro que as grandes empresas pagaram uma nota preta para agências de design produzirem sua logo e todo o material gráfico. Essas agências e profissionais em design gráfico são os mais indicados para desenvolver a sua logo. No entanto, caso você esteja começando e não tenha ainda condições financeiras para pagar por esse serviço, existe um site que produz logotipos e material gráfico a uma valor bastante acessível!

Crie logotipos gratuitamente

O site é o Logaster. Com ele você consegue criar logotipos, cartão de visita, envelope e papel timbrado. O Logaster oferece uma maneira simples e rápida de criar em questão de minutos designs para diversos itens. Seis milhões de usuários já experimentaram as vantagens de trabalhar com nosso serviço. Os logos que foram criados já apareceram em 167 países aplicados em tudo, desde cartões de visitas e papéis timbrados até outdoors e websites. Junte-se a nós também!

Para começar é bem simples! No menu superior, escolha o que você deseja criar.

Agora você vai colocar o nome da sua empresa e o ramo da mesma. Depois de preencher os campos, basta apertar o botão “Próximo”.

Nesse momento o site irá lhe apresentar diversos modelos de logos, com o nome que você escolheu e de acordo com o ramo de atividade da sua empresa. Basta você escolher a logo e apertar o botão “Próximo”.

Na próxima tela o site irá lhe mostrar como fica seu logotipo em diversos fundos e em cores diferentes. Também mostra o seu logotipo ficará aplicado em outros documentos, cartão de visita e etc.

Depois que você apertar o botão “Salvar”, será solicitado que você crie uma conta. Depois de fazer isso, você poderá usar sua logo normalmente. Poderá fazer o download em JPG, PNG ou PDF. No entanto, caso queira a mesma em tamanhos maiores, existe um preço que é aplicado para o serviço. Acesse este link e confira a lista de preços.