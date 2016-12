in Dicas e tutoriais

by Felipe Falcão

A necessidade de se fazer download de vídeos na internet aumentou drasticamente nos últimos anos. Sites como o Youtube recebem a cada minuto uma enorme quantidade de arquivos de vídeo. Com certeza você é inscrito em muitos canais do Youtube. Embora, seja mais conveniente assistir a esses vídeos online, muitas pessoas não possuem uma conexão banda larga em casa, ou se possuem, de má qualidade. Uma saída para essa situação talvez seja baixar os vídeos para assistir offline depois.

No entanto, não apenas aqueles que não possuem uma conexão banda larga em casa que talvez necessitem fazer o download de vídeos na internet. Se você trabalha com edição de vídeos, com certeza precisa fazer download de vários vídeos para usar em sua edição. Independente da sua necessidade, você vai querer quer poder fazer esses downlaods de forma simples e rápida. O KeepVid Pro vai lhe ajudar nessa tarefa!

Download de vídeos em mais de 10.000 sites

O KeepVid Pro é muito simples de ser utilizado. Ao abrir o programa você verá essa tela:

Note que para fazer o download você precisa apenas copiar a URL do vídeo em seu Browser e apertar o botão Colar URL. Depois o KeepVid Pro irá analisar a URL e começará a fazer o download. Caso você queira, poderá marcar o botão do lado direito no topo Baixar e converter para MP3, assim seus vídeos serão automaticamente convertidos.

Os vídeos que foram baixados vão para a área de Concluído e Convertidos. Os vídeos concluídos poderão ser convertidos em vários formatos que podem ser filtrados por formatos ou dispositivos. Você poderá converter seus vídeos para mais de 150 formatos!

Baixe canais e playlists inteiras do Youtube

Também é possível fazer o download de canais e playlists inteiras do Youtube. Para isso basta copiar a URL do canal ou playlist e apertar o botão Colar URL. Na tela que irá aparecer, você poderá escolher quais vídeos do canal ou playlist baixar. Também é possível escolher a qualidade.

Embora o KeepVid Pro lhe permita fazer download de uma infinidade de sites, pode acontecer de um ou outro não ser possível. Nesse caso, você poderá contar com outro recurso: o gravador de tela. Esse recurso permite você gravar a sua tela, de forma que poderá gravar qualquer vídeo rodando online na tela do seu computador. Para ativar essa função basta apertar o botão Gravar Vídeo.

Ao apertar esse botão, uma janela irá aparecer para você indicando o local da tela que deseja gravar o vídeo. Essa tela é completamente redimensionável e você definir um tempo para a gravação terminar.

Realmente todos esses recursos fazer do KeepVid Pro uma excelente ferramente de download, gerenciamento e gravação de vídeos. O KeepVid ainda conta com uma versão gratuita para você testar.