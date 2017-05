in Dicas e tutoriais

by Felipe Falcão

O WhatsApp, agora propriedade do Facebook, é um dos mais populares aplicativos de mensagens disponível. Em algumas partes do mundo, ele quase que substitui o SMS.

Ao contrário de muitos outros aplicativos de mensagens, com o WhatsApp é possível se conectar em apenas um smartphone. Se você fizer login em outro aparelho, você é desconectado do primeiro. Durante anos, não havia nenhuma maneira de usar o WhatsApp no computador. Felizmente isso mudou!

Para usar o WhatsApp no seu computador você tem duas opções: o aplicativo da web ou um aplicativo desktop.

Caso você não queira instalar nada, vá direto para web.whatsapp.com. Mas, caso prefira instalar o aplicativo desktop, basta acessar este link e baixar a versão mais recente. Os dois funcionam da mesma maneira.

O WhatsApp no computador é uma extensão da instância em execução no seu smartphone, em vez de ser um aplicativo separado. O celular precisa está ligado e conectado a internet para funcionar. Isso significa que você precisará emparelhar o seu telefone com o aplicativo, ao invés de fazer o login tradicional.

Assim que você acessar o aplicativo para computador será mostrado na tela um código QR para você ler.

Agora com o seu smartphone em mãos, abra o WhatsApp e no menu acesse WhatsApp Web.

Será aberto uma tela pedindo para você posicionar a câmera de modo que possa ler o código QR na tela do computador. Depois disso, você será capaz de enviar e receber mensagens do WhatsApp no seu computador.

Você poderá fazer Logout a qualquer momento pelo próprio aplicativo do computador.

Embora essa solução não seja perfeita, é uma opção para você que passa muito tempo na frente de um computador e precisa se comunicar pelo WhatsApp ao mesmo tempo.