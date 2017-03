Quem deseja criar um website nos dias de hoje enfrenta o problema de existirem muitas opções disponíveis no mercado, tornando bastante difícil saber por qual optar, e é exatamente essa a nossa missão, mostrar como você pode escolher o melhor criador de sites gratuito. Se você está procurando criar um site pessoal ou para o seu negócio, aqui estão as melhores ferramentas para auxiliá-lo na sua escolha quanto aos principais fatores que você deve considerar.

Escolher um construtor de sites é uma etapa muito importante, a aparência e o desempenho do seu site dependerão diretamente da plataforma escolhida. Para ser o melhor criador de sites é preciso reunir diversas qualidades, que permitem que o usuário crie um site único e profissional.

Primeiramente, conheça suas necessidades. Posteriormente, estabeleça um plano do seu site em mente. Confira o blog oficial/fórum do construtor de sites escolhido para ver o grau de satisfação do público. Os fóruns mostram os problemas mais comuns associados ao construtor de sites. Mesmo que você esteja procurando um criador de sites gratuito, preste atenção aos complementos pagos. Estes irão tornar-se cruciais quando o seu negócio cresce e ganha mais clientes. Além dessas considerações iniciais, a sua escolha deve basear-se nos fatores listados a seguir.

Ferramentas

Considere a facilidade de uso da plataforma, o quanto é possível customizar o site da maneira como desejar, a presença de versão gratuita e também da disponibilidade do idioma Português. Outro fator bastante relevante é o da presença de suporte ao cliente, permitindo que você possa sanar as suas principais dúvidas sempre que necessário.

Temas

Considere a variedade de templates disponíveis e a qualidade dos mesmos, se são bonitos, modernos e fáceis de navegar e também a compatibilidade com os diferentes dispositivos móveis como tablets e celulares.

Recursos

O armazenamento disponibilizado para os arquivos e conteúdo do site, a disponibilidade do domínio e de hospedagem. Considere o fator largura de banda, relacionada ao tráfego que o seu site poderá receber por mês e caso seja relevante o serviço de e-mail.

Testes

Os melhores criadores de site oferecem versões gratuitas da ferramenta, ou possibilitam que você as experimente antes de contratá-la. Pensando nisso, destacamos umas das plataformas mais bem avaliadas nos quesitos citados anteriormente, a plataforma SITE123.

Esta plataforma para criação de sites é considerada a mais fácil, simples e não sendo necessário possuir habilidades de design e programação. Fornece ampla variedade de templates, com sites de qualidade profissional e totalmente visíveis em ferramentas de busca como o Google. Totalmente compatível com dispositivos móveis permite a atualização do seu site sempre que necessário.

Preço do plano Premium: $4,9/mês, preço exclusivo para o Brasil, sendo metade do preço regular, com domínio gratuito.

Criar um site com as plataformas disponíveis é uma ótima decisão, mas que requer dedicação quanto a uma análise mais detalhada e realização de comparação entre as mesmas, esperamos ter contribuído para facilitação do seu processo de escolha.