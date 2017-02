in Games

by Artur Carsten

Mergulhe de cabeça nessa super-produção dos vídeo-games e conheça o universo de BioShock! Misturando elementos de horror, suspense e ação em primeira pessoa, viva o caos de um cidade utópica em decadência.

O Guia do PC traz uma super-análise de 10 páginas sobre BioShock, com descrições e imagens de qualidade para você conhecer e apreciar esse belíssimo jogo.

Leia nossa análise e comente!

Ficha Técnica

Título: BioShock

Produtora: 2K Games

Desenvolvedora: Irrational Games

Plataformas: PC e Xbox 360

Engine: Unreal Engine 3.0 com Havok Physics

Data de lançamento: 21 de Agosto de 2007

Gênero: Thriller, Suspense e Tiro em Primeira Pessoa (FPS)

Versão: 1.1 (04 Dez 2007)

Classificação Etária: 18 anos+

Requerimentos mínimos:

– Processador: Intel Pentium IV 2.4GHz ou AMD Athlon 64 2800+;

– Memória RAM: 1GB;

– Placa de vídeo: 3D de 128mb, NVIDIA GeForce 6600 / Radeon X1300 (X1550 não suportada), ou melhor;

– Espaço HD: 8GB;

– Placa de Som: compatível com DirectX 9.0c;

– Unidade de Leitura: DVD-ROM;

– Sistema Operacional: Windows XP / Vista;

– DirectX 9.0c.

Requerimentos recomendados:

– Processador: Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon 64 X2 equivalente;

– Memória RAM: 2GB;

– Placa de vídeo: 3D de 512mb GeForce 7900GT ou Radeon X1950 GT, ou melhor (DX10: GeForce 8600GT ou melhor);

– Espaço HD: 8GB;

– Placa de Som: Creative Sound Blaster X-Fi Series c/ suporte à EAX Advanced 4.0/5.0;

– Unidade de Leitura: DVD-ROM;

– Sistema Operacional: Windows XP / Vista;

– DirectX 10.0.

Versão DEMO: [clique aqui] (1,84GB)

Prós:

– Jogo que recebeu mais indicações por categoria na Academia de Artes e Ciências Interativas, e eleito o melhor jogo de 2007 pela Game Critics Awards;

– Atmosfera envolvente;

– Enredo e personagens impecáveis;

– História, que envolve suspense, horror e thriller, digna de filme;

– Jogabilidade diversificada, mas não complexa;

– Campanha Singleplayer nem muito curta, nem muito longa;

– Ambientes gigantescos para serem explorados;

– Apresentação gráfica não deixa a desejar.

Contras:

– Alguns elementos estão fora de contexto;

– Pouca variedade de inimigos e combates;

– Perde-se muito tempo em determinadas situações;

– Problemas bizarros com congelamentos de tela;

– Pode ser longo demais, tornando chato completá-lo novamente;

– Requer alta proficiência na linguagem inglesa;

– Penalidade de morte muito “leve”, tornando o jogo estupidamente fácil.

Índice:

Pag. 1 – Ficha técnica e prós/contras;

Pag. 2 – Introdução – Mergulhe fundo num dos melhores jogos de 2007 e descubra a civilização perfeita de Rapture!

Pag. 3 – História – Uma civilização perfeita… por água abaixo

Pag. 4 – Jogabilidade – Loucura genética

Pag. 5 – Jogabilidade II – Quer ADAM? Lute contra os gigantes Big Daddies!

Pag. 6 – Cenários – Cenários subaquáticos gigantescos

Pag. 7 – Enredo – Segredos de Rapture

Pag. 8 – Gráficos – Apresentação impecável

Pag. 9 – Defeitos – Problemas técnicos irritantes e baixa variedade de inimigos

Pag. 10 – Considerações finais; notas; configuração da máquina utilizada na análise.