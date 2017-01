Direto da Brasil Game Show 2013 em São Paulo – Conversamos com Vitor Martins, diretor da Razer Brasil, sobre as novidades que a empresa trouxe para o público presente na Brasil Game Show 2013: os notebooks Blade 14” e o Blade Pro, de 17 polegadas; o tablet/PC Edge; e a linha de acessórios inspirados no Battlefield 4. A aposta é conquistar o jogador brasileiro oferecendo potência e desempenho sem abrir mão da mobilidade.

Vitor comentou que a linha Razer Blade exibida na BGS ainda não está disponível no país. A feira tem funcionado como o “termômetro” da recepção dos gamers brasileiros à nova linha de equipamentos para gamers, já lançada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.

Segundo Vitor, a Razer está estudando a viabilidade de trazer os notebooks Razer Blade 14” e Razer Blade Pro ao país, pois tratam-se de equipamentos caros, para um público gamer bem específico: que gosta de mobilidade e tem condições de investir em um notebook poderoso.

Tal qual a polêmica do preço do PlayStation 4, a carga tributária brasileira tem peso considerável no valor para o consumidor final: segundo Martins, a importação do Razer Blade Pro pode fazer com que o preço do notebook chegue aos 12 mil reais. Lá fora, ele custa por volta dos 5 mil reais.

A principal alternativa para diminuir o valor da linha Razer no país é fabricá-lo no Brasil. No entanto, Martins explicou que este seria um segundo passo para as vendas por aqui. A príncípio, os equipamentos são importados diretamente ao país. Dependendo da recepção do consumidor brasileiro – e, consequentemente, das vendas – a Razer poderá planejar a fabricação dos equipamentos em território nacional.

Mas Vitor está otimista. Segundo ele, a participação da Razer na Brasil Game Show tem sido um sucesso. Além de exibir seus principais equipamentos, a empresa montou, pela primeira vez, uma área de vendas dentro do estande. Nela, o público pode comprar, além dos acessórios e gadgets da marca, uma exclusiva linha de roupas inspiradas nos produtos da Razer.

Quem estiver na BGS pode conferir com exclusividade as novidades da Razer, inclusive equipamentos que ainda não estão disponíveis no Brasil e não tem previsão de lançamento no país, como o tablet gamer Razer Edge. Ele é o primeiro tablet dedicado à jogos, e possui uma configuração de dar inveja a muitos PCs: processador Intel® Core™ i5, NVIDIA GT640M LE GPU, 4 GB de DDR3 RAM, e um SSD de 64 GB. O modelo Pro vem reforçado com um processador Intel® Core™ i7, NVIDIA GT640M LE GPU, 8 GB de DDR3 RAM, e SSD de 128 GB ou 256 GB.

A Brasil Game Show acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. Começou na última sexta-feira, 25, e vaí até amanhã, 29. Restam apenas poucos ingressos para os últimos dias, com vendas exclusivas pelo site.