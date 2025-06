Mercado de IA para RH deve atingir US$ 17,6 bilhões até 2027, impulsionado por automação centrada nas pessoas

A transformação digital do setor de Recursos Humanos ganha ritmo acelerado com a adoção da Inteligência Artificial. Segundo a consultoria Research and Markets, o mercado global de IA para RH deve crescer 35% nos próximos anos, saltando de US$ 3,89 bilhões em 2022 para US$ 17,61 bilhões até 2027.

Nesse cenário, a UiPath (NYSE: PATH), referência mundial em automação agêntica, aposta no potencial da tecnologia para reposicionar o RH como um agente estratégico nas organizações. “A automação inteligente permite que os líderes de RH deixem de atuar apenas de forma operacional para se tornarem parceiros do negócio”, afirma Edgar Garcia, vice-presidente da UiPath para a América Latina.

Recrutamento mais ágil e onboarding eficiente

Processos automatizados estão encurtando a jornada entre o recrutamento e a efetivação de novos colaboradores. Bots especializados já realizam triagem de currículos, elaboram cartas de oferta e atualizam gestores com dados em tempo real. Tudo isso contribui para um onboarding mais eficiente e uma adaptação mais rápida à cultura organizacional — etapa fundamental para reduzir desligamentos precoces.

Nos Estados Unidos, uma em cada cinco demissões ocorre nos primeiros 45 dias. No Brasil, além de melhores oportunidades e salários, fatores como falta de reconhecimento, estresse e questões éticas pesam na decisão de sair. Para mitigar esse cenário, soluções automatizadas como checklists interativos, mensagens personalizadas via Slack e comemorações de marcos importantes ajudam a engajar os recém-chegados desde o primeiro dia.

Decisões baseadas em dados confiáveis

A falta de confiança nos dados é um desafio recorrente para as lideranças. Um estudo global revela que 75% dos executivos ainda desconfiam das informações que têm à disposição. A automação, no entanto, pode mudar esse panorama. “Ao integrar diferentes sistemas, criamos uma fonte única de verdade e viabilizamos análises preditivas, como sucessão, diversidade e auditorias automatizadas”, explica Garcia.

Engajamento que impulsiona resultados

Dados da Gallup mostram que colaboradores engajados vendem 18% mais, são 14% mais produtivos e contribuem com um aumento de 10% na satisfação dos clientes. A automação pode intensificar esse engajamento ao eliminar tarefas repetitivas, personalizar comunicações e apoiar a construção de trilhas de carreira com base em IA. Bots também são utilizados para esclarecer dúvidas sobre benefícios, enviar newsletters e monitorar indicadores de clima organizacional e inclusão.

Cultura organizacional mais forte e conectada

Alinhar os colaboradores à cultura da empresa é essencial: segundo a Gallup, isso aumenta em 3,7 vezes o engajamento e reduz em 55% a intenção de buscar novas oportunidades. A automação colabora diretamente para fortalecer esse vínculo, por meio de processos mais fluidos, escuta ativa aprimorada e programas internos de reconhecimento mais efetivos.

Garcia resume a proposta da UiPath: “Ao proporcionar mais agilidade, precisão nos dados e foco no fator humano, a automação agêntica pode transformar a gestão de pessoas, fortalecendo a cultura e valorizando os talentos das organizações”.