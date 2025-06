Music.AI anuncia Ryan Merchant como novo Head Global de Comunicação

A Music AI, startup fundada na Paraíba e responsável pela plataforma Moises, anunciou a nomeação do executivo norte-americano Ryan Merchant como novo Head Global de Comunicação e Relações Públicas. Com mais de 15 anos de experiência em comunicação estratégica e storytelling orientado por dados, Merchant será o responsável por liderar a comunicação global da empresa em um momento de rápida expansão internacional.

Atualmente baseado em Nova York, Ryan possui um histórico comprovado de liderança estratégica e impacto mensurável em diversas startups de alto crescimento, que juntas já arrecadaram mais de US$1 bilhão em investimentos. Com domínio intermediário de português e espanhol, Ryan tem ampla experiência internacional, incluindo períodos vivendo no Brasil e na Espanha, além de atuação profissional nos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e Israel. Fã de longa data do Moises, ele também é DJ amador e produtor musical, com lançamentos que já somam centenas de milhares de streams em todo o mundo.

“Tenho acompanhado de perto a evolução das soluções de áudio com inteligência artificial e estou empolgado em me juntar à Music.AI”, afirma Merchant. “Há aqui uma oportunidade única de consolidar a liderança global da empresa em tecnologia criativa. Meu objetivo é ampliar o impacto transformador que o Moises gera em músicos e criadores, fortalecer o relacionamento com a mídia e parceiros estratégicos, e posicionar a Music.AI na liderança da inovação musical.”

A chegada de Merchant ocorre em um momento de forte crescimento para a Music.AI, impulsionado pela recente rodada de investimentos Série A no valor de US$40 milhões e pelo reconhecimento do Moises como o App do Ano para iPad pela Apple, em 2024. A empresa se prepara agora para lançar o Moises Live, uma tecnologia inovadora que permitirá aos usuários isolar e modificar elementos de áudio — como músicas, instrumentos, conversas, reuniões ou transmissões ao vivo — em tempo real e diretamente em seus dispositivos, sem depender da nuvem. A novidade marca um passo importante para expandir o uso do aplicativo além dos músicos, atingindo um público ainda mais amplo.