A Seagate Technology, líder mundial de soluções de armazenamento, anuncia que a família Backup Plus de armazenamento externo, sua linha popular e vencedora de prêmios, passa a oferecer 200Gb de armazenamento na nuvem com o OneDrive, além do aplicativo de foto e vídeo Lyve. Os drives Seagate Backup Plus vêm com o software Dashboard de fábrica para um backup fácil plug-and-play, assim como backup de dispositivos móveis e mídias sociais. A Seagate também anuncia que o Backup Plus portátil agora tem capacidade de até 4Tb em um elegante formato de apenas 2.5cm.

“A Seagate Technology continua inovando em um ritmo rápido que acompanha as necessidades dos seus consumidores, necessidades que mudam constantemente,” disse Jingwen Li, analista de pesquisa de sistemas de armazenamento para o IDC. “Com serviços como o armazenamento na nuvem OneDrive, Lyve app e a nova capacidade de 4Tb, a família Backup Plus responde às necessidades crescentes para armazenamento de dados, backup com acesso flexível aos dados e gerenciamento de dados no mercado de armazenamento pessoal”.

A linha Backup Plus é a primeira de drives externos a estender seu backup para incluir conteúdo de redes sociais. Os drives vêm equipados com o Dashboard, um software para backup mais fácil, além de backup para Facebook e Flickr. O Mobile app da Seagate, outra característica única da linha, pode ser usado para gerar uma cópia de segurança de dispositivos móveis sem a necessidade de fios, usando apenas a rede e pelo uso da nuvem de sua escolha.

“Nós continuamos a evoluir nossas ofertas de backup com melhoras no software e a adição de características que dão um valor maior através de parcerias de marketing com companhias como a Microsoft, provedor do armazenamento na nuvem OneDrive e Lyve Minds, desenvolvedora da solução de gerenciamento de foto e vídeo”, disse Mark Whitby, vice-presidente sênior do grupo de produtos com a marca Seagate.

Microsoft OneDrive

O armazenamento na nuvem OneDrive oferecido pela Microsoft é uma funcionalidade extra, desenvolvida para fornecer acessibilidade ao conteúdo de um usuário em todos os seus dispositivos. Uma ferramenta poderosa para melhorar a produtividade, o OneDrive permite acesso fácil a todos os seus arquivos mais importantes a partir de qualquer dispositivo móvel conectado e mantém documentos que estão em andamento atualizados em cada um dos dispositivos para compartilhar e colaborar com quem escolher.

Gerenciamento de foto e vídeo com Lyve:

A família Seagate Backup Plus de drives externos incluirá o aplicativo Lyve que ajuda os usuários a coletar, organizar e curtir suas fotos e vídeos. O app Lyve contribui para organizar o grande número de fotos e vídeos encontrado em diversos meios da vida de um usuário. Sincroniza e gera uma cópia de todos os arquivos em todos os dispositivos melhorando a organização e o acesso. O app Lyve é compatível com iOS, Android, Windows e Mac OS X.

Drives externos são usados primariamente para o backup e a Seagate tem trabalhado para tornar o backup uma tarefa conveniente e livre de aborrecimentos desde sua primeira versão do Backup Plus e seu software Dashboard em 2012.

A família Backup Plus inclui o novo Seagate Backup Plus com 4Tb e USB 3.0. O Backup Plus Slim de 12mm de espessura, USB 3.0, nas capacidades 500Gb, 1 e 2Tb. A linha Slim é oferecida nas cores vermelha, preta, prata e azul. O drive Backup Plus Desktop, que inclui adaptador AC, está disponível em capacidades de 2 até 8Tb.

No Brasil, por enquanto, estará disponível o Backup Plus Slim de 1TB com o preço sugerido de R$ 449,00.

O Lyve app pode ser baixado da iOS app store ou Google Play. O OneDrive está disponível a partir do registro do produto.