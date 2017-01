A última build do Windows 7, a 7068, compilada dia 21 de março, e enviada pela Microsoft aos beta testers, tem como principal mudança a liberação das edições (SKUs) na instalação. Ou seja, durante a configuração é possível escolher entre o ótimo Starter ou a Professional, dentre as outras seis SKUs já confirmadas, e não mais apenas a Ultimate, como acontecia na versão beta, liberada em janeiro, ou todas as outras builds.

Como não é de se espantar, a build 7068 também já vazou e pode ser encontrada no torrent mais próximo. Mas não se anime ainda. Essa build não traz nenhuma novidade significante (além da citada acima) em relação a anterior – apenas alguns novos resources, como ícones e imagens.

Com as SKUs finalmente “destravadas”, Paul Thurrott’s fez, em seu site, uma grande tabela preliminar comparando as seis edições do Windows 7. A parte do comparativo abaixo mostra o desfalque das edições Home Basic e Starter na interface do usuário.

Pelo que é mostrado ao longo de todo comparativo, a mesma regra do Windows Vista continuará valendo: As versões Home Basic e Starter (essa última não apenas no Vista) precisam melhorar muito para ficarem péssimas. Na versão exclusiva para netbooks (a Starter), além do limite de três programas abertos simultaneamente, todas as opções visuais não estão disponíveis (incluíndo a troca de wallpaper. Apesar disso poder ser feito através de gambiarras, é ridículo).

Já as versões Professional e Home Premium provavelmente são as que cumprem com as necessidades da maioria das pessoas. A Ultimate e Enterprise são praticamente idênticas e continuam sendo as versões mais completas (e obviamente mais caras). A diferença é a mesma que ocorre no Vista: a Enterprise se restringe a licenciamento em volume. Inclusive, existe muito pouca diferença das versões mais completas (Ultimate e Enterprise) para a Professional ou Home Premium – basicamente sem alguns recursos corporativos e BitLocker. Isso, consequentemente, deixa um abismo entre a Home Basic e Starter e as outras SKUs. Além disso, dependendo do preço, talvez a Ultimate não valha a pena – como aconteceu no Vista.

O comparativo completo pode ser conferido na fonte. Vale lembrar que, apesar do Windows 7 estar em fase final de desenvolvimento, pode ocorrer pequenas mudanças nos recursos ou novos serem adicionados até a tão aguardada versão final.