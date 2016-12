in Notícias

by Paulo Higa

Recentemente, o site BR-Linux.org, juntamente com seus usuários, promoveram a Pesquisa Nacional de Compatibilidade Linux 2007, com o objetivo de coletar informações sobre equipamentos e o respectivo funcionamento deles no sistema operacional GNU/Linux.

Portanto, tipos comuns de dúvidas, tais como “Minha webcam e minha impressora funcionam na minha distribuição preferida?” poderão ser solucionadas com a lista dessa pesquisa que já reúne mais de incríveis 12 mil registros de compatibilidade de equipamentos, componentes e serviços, juntamente com a respectiva compatibilidade, informando se houve procedimento manual ou não e outros detalhes.

Além disso, caso você ajude a divulgar a pesquisa em seu site, conforme explicado na página de divulgação da pesquisa do BR-Linux, você concorrerá a prêmios e, de quebra, ajudará a Wikipédia e o WordPress, já que o BR-Linux fará uma doação que será proporcional ao número de participantes da divulgação.