O excesso de cabos em estações de trabalho comerciais e residências vem sendo minimizado com o passar dos anos. O uso de equipamentos e periféricos que utilizem as tecnologias WiFi e Bluetooth reduziram, consideravelmente, a quantidade de fios espalhados ao redor dos computadores. Pensando em oferecer este benefício aos usuários que procuram mouse sem fio, a Comtac, empresa brasileira de tecnologia, lança uma versão bluetooth.

O Mouse Bluetooth Laser Comtac permite uma taxa de transmissão de dados em até 1200 DPI’s podendo chegar até 3 Mbit/s, em uma distância de até 10 metros, sem interferência em outros dispositivos. Isto graças a utilização de tecnologia Bluetooth classe 2, ideal para redes sem fio que integram apenas os aparelhos próximos ao usuário. O diferencial do sensor laser é a funcionalidade do mouse, que trabalha bem mesmo em superfícies aonde o sensor óptico tradicional perde eficiência como o vidro, por exemplo.

O acessório possui três botões e função scroll, que facilita a rolagem de páginas na internet ou em planilhas, possuindo suporte para Windows 95/98/2000/XP/Vista e Mac Osx 10.2.8. O Mouse Bluetooth Comtac tem consumo reduzido de energia e através de um indicador de pilha fraca, através do led do botão scroll, quando a bateria está fraca a luz passa do verde para uma luz avermelhada e mostra o momento de substituí-la. Além disso, está disponível nas cores branco e preto. O preço sugerido do mouse é de R$ 84,00 e está a venda em lojas especializadas, magazines e hipermercados. Mais informações no site do fabricante.