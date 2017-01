Com o anúncio da versão final (RTM) do Office 2010 para o próximo mês, abril, a Microsoft também revelou que clientes que adquirirem o Office 2007 entre os dias 5 de março e 30 de setembro de 2010 teriam direito ao upgrade gratuito para a versão 2010 assim que o programa fosse lançado, em junho.

Mas, e no Brasil? Como nem sempre a empresa lança produtos ou promoções em todos os países que atua (Windows 7 Family Pack é um bom exemplo), não ficou claro se a atualização gratuita estaria disponível no mercado brasileiro. Nesse meio tempo, surgiram boatos de que o programa estaria sim disponível, mas apenas a partir de abril.

Contatada pela equipe do Guia do PC, a Microsoft afirmou que o programa de upgrade gratuito para o Office 2010 está sim disponível no Brasil, e começou no dia 5 de março. Algo previsível, aliás, já que uma página da própria Microsoft, totalmente traduzida para o português e indicando “Brasil”, com informações sobre o upgrade gratuito está disponível para quem quiser ver.

Em resumo, o programa, formalmente conhecido como Garantia de Evolução do Microsoft Office 2010, oferece ao usuário o upgrade a custo zero para a última versão do Office para quem comprar o produto num determinado período. Nesse caso, o Office 2007 entre 5 de março e 30 de setembro.

A atualização será feita para um produto correspondente do Office 2010. Ou seja, quem comprou o Office Home and Student 2007, por exemplo, terá direito ao upgrade para o Office Home and Student 2010, e quem comprar o Office Standard 2007 poderá fazer upgrade para o Office Home and Business 2010.

O upgrade poderá ser feito de várias maneiras. Os clientes que optarem por baixar a atualização não terão custos. O download estará disponível assim que o Office 2010 for lançado, em junho.