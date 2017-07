in Notícias

by Helito Bijora

Para garantir o bom desempenho dos computadores, o uso de uma fonte de alimentação adequada é fundamental. Pouco ruído, baixo consumo de energia, potência real e níveis de geração de calor que diminua a necessidade de refrigeração são fatores que garantem não só o desempenho, mas a vida útil do computador. Entre as novidades que chegam ao mercado, está a fonte de alimentação iCEAGE IA450HP80 – unidade com opções de 450W e 500W de potência real, segundo o fabricante, que promete também evitar o desperdício de energia.

Distribuída no Brasil pela Casemall a ICEAGE tem como uma de suas principais qualidades a manutenção dos níveis de calor interno e a consequente diminuição de uso de refrigeração. O resultado são fontes projetadas para serem mais silenciosas e eficientes. Outro fator que garante a eficácia do produto é a utilização de algumas alternativas na fonte, como configuração de chaveamento direto com dois transistores. Essa escolha confere à ICEAGE eficiência real acima de 80% durante todo o tempo, sendo que fontes comuns chegam a 50 ou 60%, o que significa menor perda de energia e menos consumo da rede elétrica, atingindo níveis de até 83%, segundo testes feitos por especialistas.

Manter o bom desempenho do computador e diminuir o consumo de energia num momento em que a humanidade discute o aquecimento global são detalhes importantes quando se pensa em montar um computador. O acessório vem com um grande número de conexões, além de conectores de alimentação SATA (6 em dois cabos), para periféricos e para a placa de vídeo.

Fonte de alimentação iCEAGE IA450HP80

Potência real: 450W e 500W

Fabricante: 3R System

Distribuidor no Brasil: Casemall

À venda nas lojas especializadas, informática, megastores e lojas na WEB

Preço Sugerido: R$ 170 (450W) e R$ 180,00 (500W)

Mais informações: www.casemall.com.br – tel. (11) 3331-3983 / 3947

Fonte: Horus Comunicações.