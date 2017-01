A Microsoft lançou nessa segunda-feira uma versão do cliente de mensagens instantâneas da companhia, o Windows Live Messenger, para iPhone. Finalmente um cliente oficial do serviço está disponível para a plataforma móvel da Apple!

A versão para dispositivos móveis da Apple traz as principais funcionalidades do programa para desktop (“wave 4”), como atualização de redes sociais (Facebook, Flickr, MySpace e mais), upload e compartilhamento de fotos facilitada, integração com o Hotmail, e, é claro, mensagem instantânea com contatos do messenger da Microsoft e Yahoo!, incluindo notificações de novas mensagens.

O download do aplicativo é gratuito, e funciona, além do já citado iPhone, no iPod Touch e iPad rodando o iOS 3.0 ou superior. Apenas os idiomas inglês e francês estão disponíveis.