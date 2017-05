A ASUS lançou hoje a sua placa gráfica externa: a ASUS ROG (Republic of Gamers) XG Station. Com um design pra lá de inovador, a nova placa recebeu o prêmio de Red Dot Design, já dando alguma importância à mais nova maravilha da ASUS.

Clique para ampliar

A XG Station permite ao usuário contectar uma placa de vídeo 3D com interface PCI-E ao slot Express Card do notebook. De quebra, a placa será vendida juntamente com uma GeForce 8600GT, fabricada pela própria ASUS, e já estará equipada com a interface Express Card, além de poder contar com 4 portas USB 2.0, além da tecnologia Dolby, que duplica a imagem através de um hub USB, tornando a placa externa também um emissor AV.

O visor da placa externa pode mostrar, entre outras coisas, a velocidade atual da GPU – processador gráfico da placa – e sobre a taxa de FPS atuais. Overclocks também podem ser feitos através da própria interface. O único problema, porém, é o aquecimento exagerado que pode levar a ASUS a ter que reforçar o cooler da placa externa.

O preço oficial ainda não foi revelado. Estima-se que o mais novo produto da ASUS esteja nas lojas dentro de alguns dias.