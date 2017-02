O HTML5 já é uma realidade oferecida pela maioria dos navegadores no mercado. Entre outros recursos, a nova versão do HTML traz melhorias significantes e muito bem-vindas, como a exibição de vídeos sem a necessidade de plugins de terceiros, como o Microsoft Silverlight ou Flash Player, da Adobe.

Ainda em estágio beta, o maior portal de vídeos do mundo já testa a execução de vídeos com a nova tecnologia há alguns meses. Entretanto, até a semana passada, a novidade só estava disponível para os vídeos exibidos diretamente na página do YouTube.

Agora, a incorporação de vídeos em HTML5 pode ser feita utilizando o código abaixo. O novo código, aliás, está mais limpo e simples, faz uso apenas da tag <iframe> e se resume em duas linhas.

<iframe type=”text/html” width=”640″ height=”385″ src=”http://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID” frameborder=”0″>

</iframe>

A exibição de vídeos em HTML5, porém, vai depender do navegador e da configuração. Todos os browsers mais populares do mercado, em sua última versão estável (Opera 10.6, Safari 5 e IE8 + Chrome Frame) ou de desenvolvimento (IE9 Platform Preview 3 , Firefox 4 e Chrome 6) suportam pelo menos um codec de vídeo.

Vale ressaltar que vídeos que possuem propaganda são exibidos no Player antigo, em Flash.