O deviantART lançou essa semana o Muro, ferramenta de desenho baseada na web e totalmente desenvolvida em HTML versão 5, o grande diferencial do produto. Mais uma aplicação interessante do promissor e cada vez mais popular HTML5.

Lançado para comemoração dos 10 anos do deviantART, o Muro está disponível em duas versões: basic e pro, ambas são gratuitas. Tudo que você precisa para utilizar o Muro é um navegador compatível com as novas tecnologias do HTML5 – o que faz dele ideal para o iPad, da Apple.

Operar o Muro não requer nenhum conhecimento especial. Mas não confunda simplicidade com baixa qualidade: a ferramenta suporta filtros e até camadas. Veja, clicando aqui, uma galeria de desenhos feitos com o Muro. Impressionante, não?

Aproveite a integração do Muro com sua conta do deviantART, crie trabalhos interessantes e publique diretamente em sua galeria. Não deixe de compartilhá-lo conosco através dos comentários.