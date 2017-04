in Notícias

by Helito Bijora

A Microsoft anunciou na semana passada que todas os 350 milhões de se usuários já poderiam usufruir dos novos recursos e melhorias do novo Windows Live Hotmail, também conhecido como Wave 4. Mas engana-se quem pensa que o único problema do Hotmail é o banner gigantesco.

Alguns bugs passaram despercebidos pela equipe de desenvolvimento e vários usuários relataram, através do Windows Live Solution Center, problemas em suas caixas de entrada. Erros inesperados, desempenho sofrível, dificuldade na leitura e envio de mensagens de e-mail são as queixas mais frequentes dos usuários de versões antigas do Firefox e Safari.

Até ai tudo certo, o curioso é que, em um dos tópicos de suporte, um atendente da Microsoft sugeriu a seguinte solução:

“Por enquanto, tente acessar sua conta usando o Google Chrome”, recomenda. Mas a “solução” não funcionou com todos. Alguns usuários continuam reportando problemas, mesmo com o navegador da Google.

A mensagem original foi apagada, mas em outro tópico de suporte um dos atendentes revelou que a solução definitiva para os problemas enfrentados pelos usuários do serviço de e-mail da Microsoft deve ser lançada ainda essa semana.