A nova fonte do Ubuntu 10.10, que deve ser lançado no próximo dia 10 de outubro, encomendada pela Canonical aos designers da Dalton Maag já está disponível para download. Usuários da versão beta do sistema podem baixar a nova tipografia do Ubuntu através das atualizações do sistema.

A fonte, que esteve em desenvolvimento por cerca de nove meses, quase não ficou pronta a tempo de ser lançada com o Ubuntu 10.10 e chegou a ser dada como incerta por Mark Shuttleworth, fundador da Canonical, que sugeriu que a fonte fosse lançada com a versão 11.04 do sistema, em 2011.

Usuários do Ubuntu 10.04 e versões anteriores, e até mesmo de outros sistemas operacionais, podem baixar a nova fonte dessa página. Outras informações e bugs podem ser relatados em font.ubuntu.com. Download mais do que recomendado!

Como não poderia ser diferente, a nova tipografia do Ubuntu é open source. Isso significa que você pode experimentar, modificar, melhorar e compartilhá-la como e onde bem entender.