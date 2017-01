Com lançamento previsto inicialmente para o final do ano, rumores indicam que Google vai cumprir o prometido e liberar a primeira versão estável do sistema operacional em menos de um mês. De acordo com o TechCrunch, o Chrome OS atualmente se encontra em Release Candidate (RC), um dos últimos estágios de desenvolvimento antes da versão final.

Outro indicativo do possível lançamento no próximo dia 11 pode ser encontrado nesse tópico do Google Code, onde um engenheiro da companhia faz várias referências a data. No tópico, usuários sugerem novos recursos para o sistema operacional da Google, que afirma analisar as propostas depois de 11 de novembro. Não fica difícil deduzir a situação: no atual estágio de desenvolvimento a prioridade dos engenheiros é corrigir bugs, e só depois começar a programar novas ferramentas.

Baseado em GNU/Linux, o Chrome OS tem forte integração com a nuvem. O objetivo da Google não é bater de frente com a toda poderosa Microsoft e seu Windows, mas sim focar em um mercado com muito potencial de crescimento para os próximos anos: computadores ultra portáteis, tais como netbooks e tablets.