Quais peças comprar para montar seu computador? Como evitar problemas com eletricidade estática e atualização da BIOS? A solução para estas e muitas outras questões estão no livro Montagem de Micros – Para Autoditadas, Estudantes e Técnico, lançado pela Editora NovaTerra. Gabriel Torres aborda sobre a escolha das peças corretas de acordo com a finalidade do micro que será montado, além de ensinar como montar corretamente e configurar o computador. A obra também oferece informações sobre as últimas tecnologias, tais como discos rígidos SATA-600 (SATA 6G), processadores de dois, quatro e seis núcleos, memórias DDR3, unidades SSD e muito mais. Aprenda ainda a testar todo o micro para prevenir eventuais problemas ocorridos durante a montagem. Gabriel Torres, do Clube do Hardware, é um dos mais conhecidos especialistas brasileiros em hardware e redes de computadores, além de autor best-seller na área, tendo outros 19 livros publicados.