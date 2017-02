Os usuários do Gmail nem terminaram de comemorar a nova opção de mostrar o número de emails não-lidos no favicon, e a Google já lança outro recurso interessante para o seu email.

Agora o Gmail pode mostrar notificações diretamente no desktop, sem auxílio de plugins ou extensões. A notificação aparece quando um email ou uma nova mensagem no chat é recebida. Por padrão, as notificações de chats já vem habilitadas, e você mode ligar as de email na página de configurações do Gmail.

A notificação é discreta e segue o padrão ‘clean-branco’ do Google. Para chats, o pequeno banner fica na tela até você voltar para a conversa, e somente uma notificação por mensagem/chat é exibida. Ou seja, a mensagem anterior é imediatamente substituída pela nova até você dar a devida atenção a pessoa! Já a notificação de email fica visível por um pequeno intervalo antes de sumir

Este novo recurso já é nativo do Gmail e não precisa ser ativado pelo Labs. Por enquanto, só está disponível no Google Chrome, e a opção de receber notificações na área de trabalho deve estar habilitada no navegador.