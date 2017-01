Se você possui o Chrome Dev instalado para conferir as últimas mudanças e os rumos que o navegador da Google vai tomar, saiba que as novidades são apresentadas inicialmente no Chromium, projeto open source do Google cujo o Chrome é baseado. E foi lá que o novo ícone do Chrome/Chromium apareceu pela primeira vez na atualização de ontem.

A nova marca visual do navegador da Google, como você pode observar na imagem, não é exatamente nova, e sim uma atualização da logomarca atual. Agora ela está mais simples e tem menos recursos visuais, deixando de lado o efeito esférico tridimensional de uma Pokebola para dar lugar a contornos mais suaves e delicados.

As cores, porém, continuarão as mesmas: verde, vermelho, amarelo e azul. O ícone que você vê na imagem é do Chromium, que sempre foi totalmente azulado. No Chrome, como toda novidade que surge no Chromium, o ícone será adaptado e mais tarde fará parte do navegador da Google.

É provável que o novo ícone apareça nas versões preliminares do Chrome em breve, mas ainda não se sabe quando ele dará as caras no canal estável. Na melhor das hipóteses, dentro de no máximo seis semanas, juntamente com o lançamento do Chrome 11 — para quem ainda não se deu conta, a décima versão do navegador foi lançada ontem.