A Mozilla lançou esta semana a primeira versão do Aurora, canal de desenvolvimento do Firefox que inclui novidades em primeira mão das próximas versões do navegador. O Aurora é uma espécie de Chrome Dev/Canary da Mozilla para o Firefox.

Além do Aurora, o navegador contará com outros três canais — Central, Beta e Release –, todos com atualizações frequentes. Isso te lembra alguma coisa? Sim, o modelo de desenvolvimento do Firefox será parecido com o que a Google adota atualmente no Chrome.

Nesta página, você encontra os três principais canais do Firefox para download: Aurora, Beta e Final (ou Release). Diferentemente do Chrome, você pode manter a versão estável e outros canais de desenvolvimento instalados no seu computador, mas não pode usá-los ao mesmo tempo.

Atualmente, o Aurora é uma versão alpha do futuro Firefox 5 e não traz nenhuma novidade ou melhoria significativa. Se tudo correr como planejado, a Mozilla espera lançar a próxima grande atualização do navegador em junho, mais precisamente no dia 21, há exatos três meses após o Firefox 4.

Via: Lifehacker.