Arch Linux 2008.06
Nova versão da distribuição Arch, voltada aos usuários mais experientes. Possui um sistema diferente de pacotes, e é otimizada para a arquitetura i686, rápida e estável. Download aqui.
Nova versão da distribuição Arch, voltada aos usuários mais experientes. Possui um sistema diferente de pacotes, e é otimizada para a arquitetura i686, rápida e estável. Download aqui.
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