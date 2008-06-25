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Arch Linux 2008.06

by Paulo Higa in Notícias

Nova versão da distribuição Arch, voltada aos usuários mais experientes. Possui um sistema diferente de pacotes, e é otimizada para a arquitetura i686, rápida e estável. Download aqui.

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