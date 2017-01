Usuário do editor de textos da Google agora contam com mais uma opção de fonte no breve catálogo do Docs. Acaba de ser disponibilizada para todos os usuário a belíssima fonte Ubuntu, tipografia que da vida as últimas versões do sistema da Canonical.

Se você gostou da novidade, agradeça a Brent Fox. Foi ele quem sugeriu que a fonte Ubuntu fosse adiciona ao Docs, e a equipe do Google prontamente atendeu — menos de duas horas após a abertura do tópico no Launchpad a fonte já estava disponível.

Agora, o Google Docs conta com 19 belas fontes: Arial, que continua sendo a fonte padrão para novos documentos, a Calibri, fonte do Office 2007/2010, a tradicional Times New Roman, Verdana, e Droid Sans, a fonte do Guia do PC, dentre outras.

Usuários do Ubuntu e de outros sistemas operacionais também podem baixar a fonte da Canonical através desta página, onde você também encontra outras informações, pode reportar bugs e baixar até mesmo o código de fonte da tipografia. A fonte está disponível nas versões normal e itálico.

Como não poderia ser diferente, a família de fontes do Ubuntu é totalmente open source. Isso significa que você pode experimentar, modificar, melhorar e compartilhá-la como e onde bem entender.

