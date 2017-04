O Windows 8 está em pleno desenvolvimento, e isto fica cada vez mais evidente a cada nova build do sistema que é compartilhada na rede. Mas se depender da Microsoft, os vazamentos de versões de prévias do Windows 8 pode estar com os dias contados. A gigante do software finalmente resolveu tomar uma atitude drástica para coibir o vazamento de informações acerca de novas versões do Windows.

De acordo com o Neowin, circula nos corredores de Redmond o boato de que dois empregados da empresa foram demitidos por colaborar com o vazamento do Windows 8. Um dos ex-funcionários trabalhava na filial russa da Microsoft, e o outro na sede da companhia, nos Estados Unidos.

A última compilação de testes do Windows 8 vazada é a 7959, uma versão para servidores criada no início de março. Antes dele, porém, outras duas builds já estavam em domínio público: a 7850, compilada em setembro de 2010, e a 7955, de fevereiro.

Com a decisão de inibir o vazamentos de informações, é provável que a frequência de builds vazadas do Windows 8 diminua drasticamente a partir de agora. Na pior das hipóteses, talvez só será possível testar o sistema durante a versão beta, que deve ser anunciada durante a PDC 2011.