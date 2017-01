Durante a SID Display Week 2011, que acontece na semana que vem em Los Angeles, a Samsung vai apresentar um novo display LCD de 10,1 pol. com de altíssima resolução (WQXGA – 2560 x 1600). O display, que deve ser utilizado em futuros tablets, utiliza a tecnologia PenTile RGBW que permite atingir 300 dpi com baixo consumo de energia.

O dispositivo permite resolução (por polegada) praticamente igual ao Retina Display do iPhone 4 (que chega a 326 dpi). Como a Apple não utilizou o Retina Display no iPad e nem no iPad2, provavelmente a Samsung vai lançar um Tablet com o novo display para obter uma vantagem sobre a rival.

O produto deverá estar disponível comercialmente ainda este ano por preço ainda não revelado (acho que vai ser bem caro!).

Fonte: BusinessWire