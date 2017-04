in Notícias

by Abel Alves

Atualmente, o principal motivo para não aderir aos SSDs é o preço elevado. Isso porque o preço por gigabyte dos HDs convecionais é muito menor. Porém isso pode estar mudando. O instituto de pesquisas Gartner prevê que em 2012 o preço por gigabyte dos SSDs baixe para a faixa de 1 dólar por gigabyte.

Isso provocaria um efeito “cascata”. Isto é, a venda de SSDs aumentaria e, consequentemente, a produção também. Finalmente, o preço tenderia a baixar mais ainda, fazendo com que este tipo de HD pudesse se tornar comum em todas as máquinas.

Outro fator que deve contribuir para um aumento na demanda e na produção de SSDs é o sucesso dos tablets. Isto porque os principais modelos trabalham com armazenamento em memórias Flash do tipo NAND que são as mesmas usadas nos drives SSD. Na prática, essas memórias Flash NAND dos tablets funcionam como SSDs simplificados e mais compactos ainda.

Atualmente, nos EUA, o preço dos SSDs está na faixa de U$ 1,5 por gigabyte. Se a previsão do Gartner se confirmar, o preço deve cair 30% até 2012, o que é uma ótima notícia para todos os usuários de PC.

Fonte: PCWorld